Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı

14.03.2022 10:35
Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı

Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu gencin mayına basması sonucu sağ ayağı koptu.

Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu gencin mayına basması sonucu sağ ayağı koptu.

Edinilen bilgiye göre, 1'inci Hudut Alayı 2'nci Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanında, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu U.E. (24) mayına bastı. Meydana gelen patlamada sağ ayağı kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KİLİS

YORUMLAR
500
Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı

Hudut Karakolu, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanların iki yüzlülüğü! Karabağ'da "katil" olan Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:47 Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak!
09:29 Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!
09:15 Rusya Instagram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:43:22. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement