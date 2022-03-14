Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı - Son Dakika
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Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı

14.03.2022 20:06

Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu gencin mayına basması sonucu sağ ayağı koptu.

Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı

KİLİS - Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu gencin mayına basması sonucu sağ ayağı koptu.

Edinilen bilgiye göre, 1'inci Hudut Alayı 2'nci Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanında, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu U.E. mayına bastı. Meydana gelen patlamada sağ ayağı kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı
Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı
Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı

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Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı

Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı - Son Dakika
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