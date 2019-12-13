Türkiye'ye kaçak girdi, kaçak ocakta öldü - Son Dakika
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Türkiye'ye kaçak girdi, kaçak ocakta öldü

6 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında Afganistan vatandaşı yaşamını yitirdi.

Türkiye'ye kaçak girdi, kaçak ocakta öldü, System.String[]

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında Afganistan vatandaşı yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden yabancı uyruklu gencin cenazesi kuzeni tarafından teslim alındı.


Edinilen bilgiye göre olay 9 Aralık Pazartesi günü Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Bölüm Mahallesi'ndeki kaçak maden ocağında meydana geldi. Ruhsatsız işletilen ocakta malzeme taşıdığı sırada dengesini kaybederek 80 metre yükseklikten çukura düşen yabancı uyruklu Abbas Rezai (19) hayatını kaybetti. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan gencin cenazesi yapılan otopsinin ardından Giresun'da yaşayan kuzeni Morteza Zarayi (21) tarafından teslim alındı.


Gencin cenazesi cenaze aracıyla ilk olarak İstanbul'a konsolosluğuna oradan uçakla Afganistan'ın Herat şehrine getireceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Afganistan, Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:59 Kaynak: İHA
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