Türkiye'ye Kaçak Yollarla Geçmeye Çalışan Mültecileri Ölümden Jandarma Kurtardı
45 dakika önce
Gece saatlerinde Suriye sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan bir grup Suriyeli mülteci sağanak yağış ve soğuk havanın etkisiyle mahsur kaldı.
Gece saatlerinde Suriye
sınırından Türkiye
'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan bir grup Suriyeli mülteci sağanak yağış ve soğuk havanın etkisiyle mahsur kaldı. Jandarma
ekipleri ölmek üzere olan mültecileri, son anda kurtardı.
Olay, Hatay
ili Suriye sınırında bulunan Altınözü
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışan 6'sı bebek toplamda 13 kişi sağanak yağış ve soğuk havanın etkisiyle mahsur kaldı. Altınözü ilçesinde bulunan akrabalarına attıkları yer bildiriminin jandarma ekiplerine haber verilmesiyle sınırda arama başlatan Babatorun Karakolu Jandarma Ekipleri, arazi şartlarının el vermemesi dolayısıyla aramaları yürüyerek gerçekleştirdi. Mültecilerin bulundukları yere ulaşan ve ilk olarak bebekleri kurtaran askerlerin, ambulansa yetişene kadar çocukları nefesleriyle ısıtmaya çalıştıkları ve kıyafetlerini üzerlerine attıkları görüldü. Kurtarılanlardan birçoğu hipotermi etkisi altında olurken, olay yerine gelen çok sayıda ambulans ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Mülteciler daha sonra Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı.
Akıllarda kalan ise, askerlerin çocukların üzerine attıkları ceketleri ve çamura batan botları oldu. - HATAY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:12 Kaynak: İHA
Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor
ABD, Suriye'den Çektiği Askerleri İçin Irak'taki Üssünü Hazırlıyor
Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı!
Suriye'den Çekilme Kararı Alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı