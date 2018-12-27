Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye Kaçak Yollarla Geçmeye Çalışan Mültecileri Ölümden Jandarma Kurtardı

Türkiye'ye Kaçak Yollarla Geçmeye Çalışan Mültecileri Ölümden Jandarma Kurtardı

40 dakika önce

Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan mültecileri ölümden jandarma kurtardı Sağanak yağış altında Hatay sınırını kaçak yollarla geçmeye çalışan mülteciler ölmek üzereyken kurtarıldılar Jandarma ekipleri kaçak mültecileri ölmek üzereyken kurtardıHATAY - Gece saatlerinde Suriye...

Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan mültecileri ölümden jandarma kurtardı
Sağanak yağış altında Hatay sınırını kaçak yollarla geçmeye çalışan mülteciler ölmek üzereyken kurtarıldılar
Jandarma ekipleri kaçak mültecileri ölmek üzereyken kurtardı

HATAY - Gece saatlerinde Suriye sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan bir grup Suriyeli mülteci sağanak yağış ve soğuk havanın etkisiyle mahsur kaldı. Jandarma ekipleri ölmek üzere olan mültecileri, son anda kurtardı.
Olay, Hatay ili Suriye sınırında bulunan Altınözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışan 6'sı bebek toplamda 13 kişi sağanak yağış ve soğuk havanın etkisiyle mahsur kaldı. Altınözü ilçesinde bulunan akrabalarına attıkları yer bildiriminin jandarma ekiplerine haber verilmesiyle sınırda arama başlatan Babatorun Karakolu Jandarma Ekipleri, arazi şartlarının el vermemesi dolayısıyla aramaları yürüyerek gerçekleştirdi. Mültecilerin bulundukları yere ulaşan ve ilk olarak bebekleri kurtaran askerlerin, ambulansa yetişene kadar çocukları nefesleriyle ısıtmaya çalıştıkları ve kıyafetlerini üzerlerine attıkları görüldü. Kurtarılanlardan birçoğu hipotermi etkisi altında olurken, olay yerine gelen çok sayıda ambulans ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Mülteciler daha sonra Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı.
Akıllarda kalan ise, askerlerin çocukların üzerine attıkları ceketleri ve çamura batan botları oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:15 Kaynak: İHA

Hatay, Türkiye, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 Çocuk Annesi Eşini Öldüren Cani Koca, Mahkemede Eşinin Yakınlarının Saldırısına Uğradı Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor

Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı! 15 Yaşındaki Çocuk, Emekli Öğretmeni Öldürüp Cesetle Birlikte Video Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 02:55:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye Kaçak Yollarla Geçmeye Çalışan Mültecileri Ölümden Jandarma Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]