Türkiye'ye Kaçak Yollarla Geçmeye Çalışan Mültecileri Ölümden Jandarma Kurtardı
40 dakika önce
Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan mültecileri ölümden jandarma kurtardı Sağanak yağış altında Hatay sınırını kaçak yollarla geçmeye çalışan mülteciler ölmek üzereyken kurtarıldılar Jandarma ekipleri kaçak mültecileri ölmek üzereyken kurtardıHATAY - Gece saatlerinde Suriye...
Türkiye
'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan mültecileri ölümden jandarma kurtardı
Sağanak yağış altında Hatay
sınırını kaçak yollarla geçmeye çalışan mülteciler ölmek üzereyken kurtarıldılar Jandarma
ekipleri kaçak mültecileri ölmek üzereyken kurtardı
HATAY - Gece saatlerinde Suriye
sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan bir grup Suriyeli mülteci sağanak yağış ve soğuk havanın etkisiyle mahsur kaldı. Jandarma ekipleri ölmek üzere olan mültecileri, son anda kurtardı.
Olay, Hatay ili Suriye sınırında bulunan Altınözü
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışan 6'sı bebek toplamda 13 kişi sağanak yağış ve soğuk havanın etkisiyle mahsur kaldı. Altınözü ilçesinde bulunan akrabalarına attıkları yer bildiriminin jandarma ekiplerine haber verilmesiyle sınırda arama başlatan Babatorun Karakolu Jandarma Ekipleri, arazi şartlarının el vermemesi dolayısıyla aramaları yürüyerek gerçekleştirdi. Mültecilerin bulundukları yere ulaşan ve ilk olarak bebekleri kurtaran askerlerin, ambulansa yetişene kadar çocukları nefesleriyle ısıtmaya çalıştıkları ve kıyafetlerini üzerlerine attıkları görüldü. Kurtarılanlardan birçoğu hipotermi etkisi altında olurken, olay yerine gelen çok sayıda ambulans ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Mülteciler daha sonra Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı.
Akıllarda kalan ise, askerlerin çocukların üzerine attıkları ceketleri ve çamura batan botları oldu.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:15 Kaynak: İHA
3 Çocuk Annesi Eşini Öldüren Cani Koca, Mahkemede Eşinin Yakınlarının Saldırısına Uğradı
Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor
Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı!
15 Yaşındaki Çocuk, Emekli Öğretmeni Öldürüp Cesetle Birlikte Video Çekti