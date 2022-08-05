Adıyaman'da 76 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da 76 kaçak göçmen yakalandı

05.08.2022 16:14
Adıyaman'da 76 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan 76 yabancı uyruklu şahıs, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan 76 yabancı uyruklu şahıs, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler tamamlanacak olan işlemlerinin ardından sınır dışı yapılacak.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu toplam 76 şahıs yakalandı. Şahıslar, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere Adıyaman İl Göç İdaresi Müdürlüğüne getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen şahısların, burada yapılacak olan işlemlerinin ardından sınır dışı yapılacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adıyaman, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da 76 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da 76 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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