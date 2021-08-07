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Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan'ın babası, oğluyla gurur duyuyor - Son Dakika

Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan'ın babası, oğluyla gurur duyuyor

07.08.2021 13:03

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını getiren Eray Şamdan'ın başarısı ailesinin göğsünü kabartıyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını getiren Eray Şamdan'ın başarısı ailesinin göğsünü kabartıyor.

İlk kez Tokyo 2020'de oyunlara dahil edilen karatede Türkiye adına ilk madalyayı kazanarak tarihe geçen 24 yaşındaki Eray'ın Kocaeli'de yaşayan babası Adnan Şamdan, oğluyla gurur duyuyor.

Kurduğu Şamdan Karate Do İhtisas Spor Kulubünde şampiyonlar yetiştiren karate antrenörü Adnan Şamdan, AA muhabirine, kendisinin de eski bir karateci olduğunu, 1987 yılından bu yana da antrenörlük yaptığını söyledi.

Antrenörlük alanında kendisini yetiştirdiğini ifade eden Şamdan, "Şampiyon sporcular yetiştirdim. Milli takıma sporcular gönderdim. Kendi yapamadıklarımı oğluma yaptırmayı hedefledim. Eray küçüklüğünden beri hareketliydi. Üç yaşındayken cimnastik ve karate hareketleri yaptırırdım. Çevik ve zeki olduğunu fark ettiğim için 5 yaşına geldiğinde karate elbiselerini giydirdim ve salona getirdim. Karateye başladıktan sonra büyük ağabeyleriyle kumite yaptırıyordum. Orada da hırsını salondaki herkes görüyordu. Yenilgiyi kabul etmiyordu." diye konuştu.

Şamdan, elde edilen başarının kendileri için tesadüf olmadığını dile getirerek, olimpiyatlardan önce de Eray'ın birçok uluslararası başarı elde ettiğini belirtti.

"Eray bir ilki başardı"

Karatenin olimpiyatlara dahil edilmesinin kendileri için bir şans olduğunu aktaran Şamdan, şunları kaydetti:

"Hedefimizi olimpiyatlarda altın madalya olarak belirlemiştik. Dezavantajı, Eray'ın sıkleti 60 kilo ama olimpiyatlar 67 kilodan başladığı için kendisinden ağır olan sporcularla mücadele etti. O küçük bedeniyle yüreğini ortaya koyarak, büyük mücadeleler vererek final yaptı ve gümüş madalyayla Türk karate tarihine geçti. Eray, özel bir sporcu. Yetenekli, mütevazı, kısacası adam gibi adam, gelenek ve göreneklerini bilen, vatanımıza ve milletimize faydalı bir evlat yetiştirdim diye düşünüyorum. Bu anlamda da çok mutluyum."

Şamdan, final maçında Fransız sporcunun orta seviye attığı tekmeye Eray'ın "blok" yapmasına rağmen hakemlerin 2 puan verdiğini belirterek, bundan sonra Eray'ın maçtan düştüğünü anlattı.

Fransız sporcunun da daha sonra Eray'ın hızını kesmeye çalıştığını aktaran Şamdan, şöyle konuştu:

"O 2 puan verilmeseydi altın bizimdi. Eray ona kilitlenmişti, hedefi vardı, kesinlikle o altın bizimdi ancak olmadı. Sonuçta Eray, olimpiyatlarda final yaptı. Bir ilki başardı. Bunlar tesadüf değil, bilinçli çalışmanın sonucunda ortaya bu başarı çıktı ve tarihe geçti. Eray'la küçüklüğünden beri çok çalıştık, çok emek verdik. Arkadaşları gezerken Eray kampta çalışıyordu. Bunların sonucunda başarıyı elde etti. İnşallah bundan sonra mutlu bir hayat yaşar. Hem baba hem de antrenör olarak tarif edilemez duygular yaşadım. Düşünün evladınız Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor ve bayrağımızı göndere çektiriyor. Eray daha genç, 30-32 yaşına kadar yarışacağını düşünüyorum. Bundan sonra önümüzde dünya şampiyonası var. Karate inşallah 2024 yılındaki olimpiyatlarda olursa ona göre çalışacağız ve hedefimiz altın."

Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan'ın babası, oğluyla gurur duyuyor
Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan'ın babası, oğluyla gurur duyuyor
Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan'ın babası, oğluyla gurur duyuyor
Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan'ın babası, oğluyla gurur duyuyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan'ın babası, oğluyla gurur duyuyor - Son Dakika Spor


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