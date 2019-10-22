"Türkiye'ye karşı düşmanlık, wushuda da kendini göstermiştir"

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 15. Dünya Wushu Şampiyonası'nda Türk sporculara haksızlık yapıldığını belirtip, yaşananları sert bir dille eleştirdi.

Çin'de düzenlenen 15. Dünya Wushu Şampiyonası'yle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akyüz, Şanghay'daki organizasyona hem umutla hem de kaygıyla geldiklerini söyledi.

Sanda ve taolu sporcularının hem Türkiye'de hem de Çin'de çok iyi bir antrenman programıyla şampiyonaya hazırlandığını anlatan Akyüz, "Hedefimiz her iki branşta da dünya şampiyonluklarını ülkemize kazandırmaktı ama kaygılarımız vardı." ifadelerini kullandı.

Sanda kategorisinde milli sporcuların başa baş mücadele edip, iyi sonuçlar çıkardıklarını aktaran Abdurrahman Akyüz, şunları söyledi:

"Taoluda dünya şampiyonu olan 3 sporcumuz, kendi kategorilerinde favoriydiler ama daha önce yaşadığımız komik ve dramatik olaylarla maalesef burada da karşılaştık. Çocuklarımız kendi kategorilerinde dünyanın en iyilerinden olmalarına rağmen, önceden planlanan çirkin bir senaryoyla madalya almalarının ve şampiyon olmalarının önüne geçtiler. Yani haklarını yediler. Biz de Türkiye olarak Taolu Milli Takımı'nı yapılan haksızlıklar üzerine geri çektik. Taolu maçlarını yöneten başta Avrupalı hakemler olmak üzere, Uluslararası Wushu Federasyonunu (IWUF) yöneten yöneticiler inanç ve ırk ayrımı yapan tutumlarıyla, sporcularımıza karşı düşmanca tavırlarıyla, verdikleri talimatlarla onların şampiyonluklarını engellediler."

Kazan'da 2017'de düzenlenen şampiyonada kötü bir senaryoyla karşılaştıklarını anlatan Akyüz, dünya şampiyonu Elif Akyüz'ün birinciliği hak ettiği halde bilerek dördüncü yapıldığını ve bu yıl da aynı durumun yaşandığını söyledi.

Akyüz, taolu kategorisi "shuangjian" dalında İsrailli sporcunun birinci olmasıyla ilgili olarak, "Bu da aynı çirkin senaryonun bir parçası. Türklere ve Türkiye'ye karşı düşmanlık wushu yarışmalarında da kendini göstermiştir. Bir sporcuya hak ettiği puanı vermemek, emek hırsızlığıdır. Çalmak ve hırsızlık ne kötü bir iş, ne kötü bir unvandır. Bu da asabi ırkçılık, inanç ve ırk ayrımı duygusundan dolayı tezahür etmiştir." diye konuştu.

"Irkçılık başlı başına bir insanlık suçudur." diyen Akyüz, "Biz ırkçılığa karşıyız. Irkçılık, tarihte çok büyük yaralara sebep olmuştur. Spor; centilmenlik, kardeşlik ve insanların adil bir şekilde yarışmasıdır. İnsanların bir arada yaşaması ve kaynaşması için sebeptir. Irkçılık ise buna mani bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkler, hakkın en güçlü savunucusudur"

Taolu kategorisinde milli sporcuların hakkının yenmesinde, hakemlerin ırkçı tutumlarının etkili olduğunu savunan Akyüz, "IWUF'u idare edenler, ırk ve inanç ayrımı yapan faşist zihniyetli kişilerdir. Onların tutum ve talimatlarıyla bu senaryo oynanmıştır." açıklamasında bulundu.

Akyüz, Türkiye Wushu Federasyonu olarak her türlü ırkçılığı ve faşizmi kınadıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Türkler, gerçek özgürlüğün, hakkın, adaletin ve insani değerlerin dünya üzerindeki en güçlü savunucusudur. Taolu yarışmalarından çekilerek bu tepkimizi ortaya koyduk. Irkçı faşist idareden en çok etkilenenler maalesef sporculardır. Bizim çocuklar bunlardan en çok etkilenenlerin başında gelmektedir. Wushunun dünyada gelişmesi için fayda sağlayan, en büyük mücadeleyi veren ülke Türkiye'dir. Bunu bütün dünya bilmektedir. Türkiye her iyi ve güzel şeyde olduğu gibi wushuda da öncü ve lider bir ülkedir. Bunu her zaman gösterdik. Şanghay'da da bunu ortaya koyduk. IWUF, dünya wushusunu kötü yönetmektedir."

Şampiyonayla ilgili olarak Akyüz, "Maalesef çok kötü bir organizasyon. Şanghay'daki şampiyona adeta bir esir kampı gibi." diyerek sözlerini tamamladı.