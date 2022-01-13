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Türkiye'ye mi geliyorlar? Tek sıra halinde yürüyorlardı! Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi - Son Dakika

Türkiye'ye mi geliyorlar? Tek sıra halinde yürüyorlardı! Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi

13.01.2022 10:44

Sosyal medyada önceki gün ortaya atılan iddiaya göre karda yürüyen yüzlerce kişinin, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı iddia edilmişti. Ancak Van Valiliği, söz konusu görüntülerin Türkiye'de değil İran'da çekildiğini açıkladı.

Van sınırında çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Buna göre kar üzerinde tek sıra halinde yürüyen yüzlerce kişinin, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştığı öne sürüldü. Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, görüntülerin Türkiye'de çekilmediğinin altı çizildi.

Türkiye'ye mi geldiler? Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği açıklama yaptı

"İRAN'DA ÇEKİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Araştırmalarda bahse konu görüntülerin ilimiz sınırları içerisinde çekilmediği tespit edilmiş olup; görüntülerin İran topraklarında çekildiği değerlendirilmektedir. Güvenlik birimlerimizce ocak ayı içerisinde illegal yollarla ülkemize girmeye çalışan toplam bin 137 düzensiz göçmen engellenmiştir" denildi.

Türkiye'ye mi geldiler? Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği açıklama yaptı

"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca ocak ayı içerisinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 44 organizatör yakalanmış, haklarında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir. Olumsuz hava şartlarına rağmen, gerek sınır hattında gerekse ilimiz genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelemiz tam bir eşgüdüm ve kararlılıkla devam etmektedir."

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Van Valiliği, Türkiye, İran, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'ye mi geliyorlar? Tek sıra halinde yürüyorlardı! Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'ye mi geliyorlar? Tek sıra halinde yürüyorlardı! Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi - Son Dakika
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