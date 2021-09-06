Türkiye'ye model olacak çalışma gençlerin katılımıyla başlıyor - Son Dakika

Dünyanın en güvenli şehirleri sıralamasında ilk 10 arasında bulunan ve Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan araştırmalarda üç kez üst üste Öğrenci Dostu Üniversite Şehri seçilen Eskişehir'de yine bir ilke imza atılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve National Democratic Institute (NDI) işbirliğince düzenlenen Paydaş Haritalama ve Paydaş Katılımı Süreçleri Toplantıları, STK temsilcileri, öğrenci kulüpleri ve gençlerin katılımı ile pandemi sürecinin yoğunlaştığı ve kısıtlamaların olduğu kış döneminde online olarak gerçekleştirilmişti. Toplantıların ardından Paydaş Haritalama ve Paydaş Katılımı Süreçleri kapsamında Eskişehir'e özgü ülkeye model olacak "Gelecek Sensin Şehir Sensin" sloganı ile Gençlik Platformu Buluşması, 9 Eylül Perşembe 18.30'da Haller Gençlik Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleştirecek.

18-35 yaş arası genç bireylerin katılımı ile oluşacak Eskişehir Gençlik Politikasının temellerinin atılacağı 'Gençlik Platformu Buluşması'na, kentte bulunan Sivil Toplum Kuruluşları, Öğrenci Kulüpleri, Kent Konseyi, Odalar, Dernekler, Vakıflar, Odunpazarı ve Tepebaşı Gençlik Merkezleri ve gençler ile birlikte yoğun bir katılım olması bekleniyor.

Yapılacak buluşmayla Eskişehir'de gençlerin kentin geleceğine yönelik karar alma, politika geliştirme ve çözüm üretme süreçlerine aktif katılım sağlanması için Eskişehir'e özgü bir Gençlik Politikası geliştirilmesi sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kentte yaşayan gençleri bu toplantıya katılmalarını isteyerek, gençlerin karar alma süreçlerinde etkin olmasının bu tür çalışmalarla hayata geçeceğini kaydetti.