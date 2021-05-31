Türkiye'ye Model Olan Projede 50 Bininci Koyun Yetiştiriciye Teslim Edildi - Son Dakika

Vali Dr. Ozan Balcı, Tarım Tokat Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında düzenlenen törende 50 bininci koyunu yetiştiriciye teslim etti.

Tokat merkeze bağlı Yayladalı Köyünde düzenlenen törene Vali Dr. Ozan Balcı'nın yanı sıra Tokat milletvekili Mustafa Arslan, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, TKDK İl Müdürü Fevzi Çiçek, OKTAM Müdür Ahmet Boz, Orman İşletme Müdürü Erhan Çotur, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, Ziraat Bankası Müdürü Mustafa Kırgız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvancılık Şube Müdürü Salih Çelik, Muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Törende Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen konuşma yaptı.

Vali Dr. Ozan Balcı, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'nın geçen yıl küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı ilan ettiğini ve Tokat'ın da bu konuda büyük adım attığını ifade etti.

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında Ziraat Bankasıyla imzalanan sözleşme ile 7 yıl vadeli, 2 yıl ödemesiz, 0 faizli kredi ile yetiştiricilere 100 koyun dağıtıldığını ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, "5 yılda 5 yüz bin koyun dağıtımının bu yıl ki ayağı kapsamında 100 bin koyunun yetiştiricilerimize dağıtımı devam ediyor. " dedi.

Vali Dr. Ozan Balcı, "Tokat'taki insanımızın hem mayası hem hamuru temiz. Temiz insanlarla temiz projemiz Tokat sınırlarını aştı ve Türkiye'ye model oldu. Çiftçimizi mutlu görünce, koyun sayımız artınca onların zenginleştiğini görünce biz mutlu oluyoruz. Projemizin birinci adımı olan 100 bin koyun dağıtımını sonbaharda tamamlamayı hedefliyoruz. Koyun varlığı Tokat'ta şuanda yüzde 25 arttı. Harika bir iş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devletimizin ve milletimizin kaynaklarını devletimizin gerçek sahibi milletimiz için kullanıyoruz. Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, Ziraat Bankamıza, Milletvekillerimize, çok teşekkür ediyorum. Tokatımıza, Tokatlı hemşehrilerimize, Türkiyemize ve insanlarımıza hayırlı olsun. Çiftçilerimizi, üreticilerimizi ve üretimi seviyoruz, desteğimiz her zaman tamdır. " diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Dr. Ozan Balcı 50 bininci koyunu yetiştiricisine teslim etti. 31 Mayıs 2021 Haber: Gülay KARTAL Foto: M. Sefa ŞEKER