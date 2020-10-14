Türkiye'ye muhabbet kuşu üretiyor - Son Dakika

- Türkiye'ye muhabbet kuşu üretiyor

KARAMAN - Karaman'da bulunan bir üretim merkezi, ürettiği muhabbet kuşlarını Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

On yıldır kuş üretimi Hasan Güleç, Tabduk Emre Mahallesi GİM Toptancılar Sitesi'nde bulunan 4 katlı üretim merkezinde ayda 800 yakın muhabbet kuşu üretiyor. Resmi bir üretim merkezi olduklarını anlatan Hasan Güleç, kuş üretmenin oldukça zahmetli bir iş olduğunu belirterek, "Üretim merkezimiz 4 kattır. Tesisimizin giriş katında petshop kısmımız ve diğer katlarda da üretim kısmımız bulunmakta. Şuanda üretim yaptığımız kuşun adet sayısı 1000'in üzerindedir. Bunlardan ortalama aylık 800'e yakın yavru almaktayız. Bu aldığımız yavruları Türkiye'nin geneline yolluyoruz. Bakımı günlük olarak yaptığımız için sürekli şefkat ve ilgi isteyen yavrularımız var. Biz bu işi severek ve gönül vererek yapıyoruz. Kuşların günlük rutin olarak yem, su ve temizliğini yapıyoruz. Resmi koşullarda Türkiye'nin 5'inci resmi üretim hanesiyiz. Tesisimizin kapasitesi dolduğu için yeni bir tesis kurma planları içerisindeyiz. Bu tesiste de güvercin, bıldırcın, sülün tarzı kuşları da üretmek istiyoruz" dedi.

"Kuşları sakinleştirmek için onlara müzik dinletiyoruz"

Kuş sayısının çok olmasından dolayı üretim merkezinde rahatsız edici bir ses oluştuğunu ifade eden Hasan Güleç, "Kuşların birbirlerinin seslerinden rahatsız olmamaları için böyle bir müzik sistemi kurduk. Çalan müzikle kuşlarımız hiçbir koşulda rahatsız olmuyor. Müzik sesini duyan kuşlar gayet sakin ve çok ses çıkarmıyorlar" diye konuştu.