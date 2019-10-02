Son Dakika Haberleri: "Türkiye'ye mülteciler için mali destek verilmeli"
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"Türkiye'ye mülteciler için mali destek verilmeli"

22 dakika önce

Yunanistan'da Göç Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos Kumuçakos, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon sığınmacıyı barındırarak ağır bir yükün altında olduğunu ve bu nedenle mali destek verilmesi gerektiğini bildirdi.

Yunanistan'da Göç Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos Kumuçakos, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon sığınmacıyı barındırarak ağır bir yükün altında olduğunu ve bu nedenle mali destek verilmesi gerektiğini bildirdi.

Alman Süddeutsche Zeitung'a açıklamada bulunan Yorgos Kumuçakos, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göç anlaşmasını hatırlatarak, "Türkiye ile yapılan anlaşma bizim için önemli. Elimizdeki tek anlaşma bu ve bu anlaşmayı etkili bir hale getirmeli ve şartlarını yerine getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kumuçakos, Türkiye'ye mülteciler için mali destek verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon mülteci ve göçmenle büyük bir yük taşıdığını

kabul etmeliyiz ve AB'nin durum böyleyken Türkiye'yi daha fazla desteklemesi gerektiğini düşünüyorum."

Yunanistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:58 Kaynak: AA
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