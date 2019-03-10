Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye Organizasyon Övgüsü

Türkiye'ye Organizasyon Övgüsü

25 dakika önce

Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Başkanı Marc Truffaut ve INAS Avrupa Başkanı Fausto Pereira, zihinsel engelli sporcuların mücadele ettiği 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Türkiye'yi övdü.

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Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Başkanı Marc Truffaut ve INAS Avrupa Başkanı Fausto Pereira, zihinsel engelli sporcuların mücadele ettiği 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Türkiye'yi övdü.

Marc Truffaut, İstanbul Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin çok iyi ev sahipliği yaptığını vurgulayan Truffaut, "Organizasyon bizim için çok güzel geçiyor. Buradaki atletizm pisti çok güzel. Konaklama çok iyi. Türkiye çok iyi bir organizasyon düzenledi. Türkiye, INAS'ın yeni üyelerinden. Buna karşın yaptıkları bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Fausto Pereira da şampiyona boyunca her şeyin sorunsuz geçtiğini anlatarak, "Uçaktan indiğimiz süreden itibaren her şeyden çok mutluyuz. Buraya gelen bütün ülkeler çok mutlu. Çok güzel bir organizasyon. Eleştirecek veya eksik görecek bir şey bulamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:58 Kaynak: AA

Avrupa, Türkiye, Spor
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