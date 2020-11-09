Türkiye'ye örnek olacak kentsel dönüşüm için Aksaray'da ilk adım atıldı - Son Dakika

Türkiye'ye örnek olacak kentsel dönüşüm için Aksaray'da ilk adım atıldı

09.11.2020 16:13
Türkiye'ye örnek olacak kentsel dönüşüm için Aksaray'da ilk adım atıldı, System.String[]

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in seçim öncesinde vaat ettiği projelerden olan kentsel dönüşüm projesinin ilki Hamidiye Mahallesinde başlıyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in seçim öncesinde vaat ettiği projelerden olan kentsel dönüşüm projesinin ilki Hamidiye Mahallesinde başlıyor.

Aksaray merkez Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde olan (halk arasında Japon Pazarı arkası olarak bilinen) 28 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm uygulaması için ilk adım atıldı. Kentsel Dönüşümü sosyolojik, ekonomik ve teknik olarak 3 boyuttan değerlendirildiğini ifade eden Başkan Dinçer, halkın doğru, açıklık ve şeffaf ilkesi çerçevesinde bilgilendirmek için mahalle içerisine Kentsel Dönüşüm Ofisi kurulduğunu bildirildi. Kentsel Dönüşüm Ofisinde vatandaşların beklenti ve yaklaşımlarını baz alarak kimsenin mağdur olmasına izin verilmeyeceğini anımsatan Başkan Dinçer, "Burada projenin uygulanabilirliği ve oluşacak risklerin analizini yaparak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma altına alıyoruz. En önemlisi ülkemiz deprem kuşağında olduğu için afet risklerini azaltarak kentsel dönüşümü başlatmak istiyoruz. Burada sosyal donatıları ile kent estetiğine uygun ve tasarım ilkelerini göz önüne alarak uygun yapılar inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Aksaray'ın tarihi kimliğine de uyumlu bir kentsel dönüşüm projesi hazırlığı içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Dinçer, zaman kaybetmeden güvensiz konutların yıkılarak yenilerinin yapılmasının olası afetlerde can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinin sağlayacağını aktardı. Başkan Dinçer, kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğü süreçte mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlara kira yardımı yapılacağını da hatırlattı.

Kentsel dönüşümle alakalı bilgi edinmek isteyenler, Hamiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Ofisinde müracaat edebilecek. - AKSARAY

Türkiye'ye örnek olacak kentsel dönüşüm için Aksaray'da ilk adım atıldı
Türkiye'ye örnek olacak kentsel dönüşüm için Aksaray'da ilk adım atıldı
Türkiye'ye örnek olacak kentsel dönüşüm için Aksaray'da ilk adım atıldı

Kentsel Dönüşüm, Evren Dinçer, Hamidiye, Aksaray, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'ye örnek olacak kentsel dönüşüm için Aksaray'da ilk adım atıldı - Son Dakika


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