Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye Örnek Olacak Programı Güneşli Merkez Camii Organize Etti

Türkiye'ye Örnek Olacak Programı Güneşli Merkez Camii Organize Etti

1 saat önce

İstanbul Bağcılar Müftülüğü Güneşli Merkez Camii ve Kur'an Kursunun düzenleyip organize ettiği Asker Uğurlama programında, 18 Asker vatani görevini yapmak üzere birliklerine uğurlandı.

Türkiye'ye Örnek Olacak Programı Güneşli Merkez Camii Organize Etti, System.String[]

Mehteran Eşliğinde Asker Alayı yaparak Güneşli semtinde yürüyüş yapan Askerlere, halkın desteği ve ilgisi görülmeye değerdi.

Güneşli Merkez Camii'nde icra edilen mevlidin ardından, Askerler tek tek tanıtılıp tezahüratlarla meydanda kurulan sahneye alındı. Tüm halkın katılımının sağlandığı programda, tekbirler eşliğinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman ÇAĞRICI, Bağcılar İlçe Müftüsü Ekrem SAYLAM ve Bagimder Başkanı Hasan Hüseyin DÖNMEZ tarafından askerlerimize kınaları yakıldı veMehmet KESKİN tarafından yapılan Asker uğurlama Duasıyla program sona erdi.

Güneşli Merkez Camii ve Kur'an Kursu İmam-Hatibi Harun Raşit ALAS, Askere gidecek olan gençlerimizi, son zamanlarda örf, âdet ve geleneklerimizden tamamen uzak, milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan ve özellikle bağımlılık çerçevesinde, her tür zararlı maddenin (alkol, sigara, uyuşturucu, bonzai vb.) rahat bir şekilde gençlerimize sağlanıp kullanıldığı eğlencelerden uzaklaştırmak için bu programı düzenleyip organize ettiklerini söyledi. Gençlerimizi ve ailelerini, ilçe müftülüğü başta olmak üzere diğer kurumlarla iş birliği içerisinde yapılacak olan, gençlerin ve toplumun da beklentilerine mümkün olduğu ölçüde cevap verebilecek, aynı zamanda kendilerinden sonra askere gidecek olanlara da örneklik teşkil edip, bir dahaki programa özendirecek, 'ASKER UĞURLAMA PROGRAMI'gibi programlara yönlendirmenin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu belirten ALAS, programa ciddi anlamda ilgi olduğunu görmenin memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, destek, emek ve katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:26 Kaynak: Bültenler

Merkez, Güneşli, Güncel
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