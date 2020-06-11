Türkiye'ye örnek olması planlanan projenin ilk adımı Sakarya'da atıldı - Son Dakika

Türkiye'ye örnek olması planlanan projenin ilk adımı Sakarya'da atıldı

Sakarya İl Müftülüğü ve Sakarya Üniversitesi'nin, Türkiye Fırıncılar Federasyonu işbirliği ile Sakarya'da hayata geçirilen 'Ekmek Teknesi' projesi merkez ilçe ve diğer ilçelerde bulunan 75 fırında başladı.

Türkiye'ye örnek olması planlanan projenin ilk adımı Sakarya'da atıldı, System.String[]

Sakarya İl Müftülüğü ve Sakarya Üniversitesi'nin, Türkiye Fırıncılar Federasyonu işbirliği ile Sakarya'da hayata geçirilen 'Ekmek Teknesi' projesi merkez ilçe ve diğer ilçelerde bulunan 75 fırında başladı.


Türkiye'ye örnek olarak hayata geçirmeyi planlanan 'Ekmek Teknesi' projesinin ilk adımı atıldı. İhtiyaç sahipleri için uygulanan askıda ekmek projesine yeni bir boyut getirilen 'Ekmek Teknesi' projesinde ilk adım atılarak Sakarya genelinde 75 fırına elektronik tabela asıldı. Proje Ozanlar Mahallesinde bulunan bir fırında basın açıklamasıyla gerçekleşti. Açılışa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir başta olmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Karaman, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, Sakarya il ve ilçe müftülerinin katılımıyla gerçekleşti.


Uzun yıllardır devam eden askıda ekmek projesi, vatandaşların kendi ihtiyacı olan ekmeği alırken dar gelirli vatandaşlar için de ekmek alabilmesi için belli bir ücret verdiği askıda ekmek projesine yeni boyut getirilerek verilen miktar kadar ekmek teknolojik tabelaya yansıtılıyor. Bu kapsamda ekmek ihtiyacı olan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar fırına girmeden tabeladan fırında kaç ekmek olduğunu görebiliyor ve hiçbir ücret ödemeden ihtiyacı kadar ekmek alabiliyor. İlk olarak Sakarya genelinde 75 fırında başlatılan projenin Türkiye'ye örnek olması planlanırken Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu proje ile Türkiye genelindeki fırınlarda bu uygulamanın olmasını hedeflediklerini ve uygulamanın Türkiye genelinde yapılabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı vasıtasıyla bu projeyi devam ettirmek istiyor.


Türkiye'ye örnek olması planlanan proje hakkında konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Askıda ekmek projesi uzun yıllardır uygulanan proje. Hali vakti yerinde olan vatandaşımız kendi ihtiyacı olan ekmeği alırken, dar gelirli vatandaşımızın da ekmek alabilmesi için belli bir ücret bırakıyor ve ne kadar ücret bırakırsa o kadar ekmek tabelaya ilave olarak yazılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşımız geliyor ve o ekmeği hiçbir ücret ödemeden alıyor. O bölgede bulunan dar gelirli vatandaşımızın ekmek ihtiyacı karşılanmış oluyor. Sakarya Müftülüğü burada bir çalışma başlatmak istedi ve bizlere geldi. Bu uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaşmasını istediklerini söylediler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu projeye destek vermek istediğini ifade ettiler. Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak bizlerde bundan memnuniyet duyacağımızı ifade ettik. Bizden talepleri, bir ilde uygulanmayan bir işletme varsa o ildeki o işletmeye biz başlatalım. Yani bu ekranlardan yaptıralım ve bizi işletme sahibiyle diyalog kurmamızı sağlayın, hiçbir yerde uygulanmayan işletme kalmasın, bütün işletmelerde bu önemli proje uygulanıyor olsun. Sakarya'da bunu bugün başlatmış olduk, bugünden itibaren Sakarya'da uygulanan bu proje daha sağlıklı uygulanmış olacak. Yani askıda ekmek olmayan hiçbir fırın işletmesi kalmamış olmasını hedefliyoruz. Bununda Türkiye genelinde yapılabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığımız, Diyanet Vakfı vasıtasıyla bu projeyi devam ettirmek istiyor" dedi.


'Ekmek Teknesi' projesinin Türkiye'ye örnek olması temennisinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık, "Burada yine Sakarya bir öncülük yapıyor, Sakarya ve Sakaryalılardan Allah razı olsun. İnşallah tüm il ve ilçelerimizde bu proje örnek olacaktır. Bizim Türkiye Diyanet Vakfı olarak şöyle bir temenni, istek ve hedefimiz var; yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar gayrete devam edeceğiz. Bu projede onlardan bir tanesi. İyilik burada ve iyilik neredeyse biz orada olmaya çalışacağız" diye konuştu.


Askıda ekmek uygulamasının yıllardır kullanıldığını ve bu uygulama ile teknolojik bir hale geldiğini dile getiren Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Bugün burada bulunuş sebebimiz de bu duyguların bir tezahürü olarak ortaya çıkan varın halinden yokun halinden anlayan bir varın olduğunu gösteren bir uygulama. Yıllarca bu ülkede askıda ekmek uygulamasıyla, zimem defterinin satın alınmasıyla çok güzel örneklerini gördüğümüz bir uygulamayı biraz da teknolojiyi katarak burada, ilimizde uygulamanın bir güzelliğin yaşıyoruz. Bu tür duyguların yaşaması için ve sürekli hale gelmesi için en önemli husus güvendir, itimattır. Burada bizim arzu ettiğimiz o. Herkesin güven duygusunu en üst dereceye çıkaracak tedbirler alınmalı, varsa akılda bir şüphe onlar kalkmalı, birisi kendi hayrını yapıyorsa bunun yerine gittiğini bilmeli, alan kişi de buna ihtiyacı olduğu için almalı ki bu iş devam etsin. Yoksa saman alevleri gibi başlayıp biten bir durum ortaya çıkmış olur, bu bize yakışmaz, güzel Sakarya'mıza yakışmaz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Sakarya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'ye örnek olması planlanan projenin ilk adımı Sakarya'da atıldı - Son Dakika

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