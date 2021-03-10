Türkiye'ye örnek oluyorlar - Son Dakika

Türkiye'ye örnek oluyorlar

10.03.2021 15:59
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Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle hayata geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi'ndeki 13 özel birey, başarıyla tamamladıkları "Ön İmalat Elemanı" Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı'nın ardından sertifikalarını aldı.

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle hayata geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi'ndeki 13 özel birey, başarıyla tamamladıkları "Ön İmalat Elemanı" Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı'nın ardından sertifikalarını aldı.

Tepebaşı Belediyesi'nin engelli bireylerin sosyalleşmesine ve iş ortamlarına katılmalarına yönelik hayata geçirdiği örnek projeler, tüm kesimler tarafından büyük beğeni ve takdir topluyor.

Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Anadolu Üniversitesi (eğitim ortağı) iş birliğinde özel bireylerin çalışma hayatına katılmalarını sağlamak amacıyla "Ön İmalat Elemanı" Ara İnsan Gücü Yetiştirme Programı'na katılan 13 birey, sertifikalarını düzenlenen tören ile aldı.

Sertifika törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, İŞKUR Eskişehir İl Müdürlüğü temsilcisi Mustafa Altunbaş, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü temsilcileri, proje eğitim koordinatör Prof. Dr. Atila Cavkaytar ve projeye destek olan firmaların temsilcileri katıldı.

"Şu zamana kadar yapılmış en iyi iş"

Programda ilk konuşmayı yapan İŞKUR Eskişehir İl Müdürlüğü temsilcisi Mustafa Altunbaş, "Bugün çok mutluyum. Engelli projelerine baktığımda, şu zamana kadar yapılmış en iyi iş bu diyebilirim. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.

"Övünç kaynağımızsınız"

Proje eğitim koordinatör Prof. Dr. Atila Cavkaytar ise "Gençlerimizi tebrik ediyorum, bu aşamaya geldiniz. Destekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Ahmet Başkanımızın ve Tepebaşı Belediyesi'nin sahiplendiği projeler, Nadir Başkanımız her zaman yanımızda. EOSB'ye de teşekkür ediyorum. Bu projede emeği geçen herkesi alkışlıyorum. Hedefimiz sizleri sosyal yaşamda meslek sahibi yapmak. Bu amaçla çıktığımız yola, Sosyal Yaşam Merkezi'nde boncuk dizmekle, boyama yapmakla başladık. Şimdi fabrikalarda üretim yapıyoruz. Gerçekten övünç kaynağımızsınız, hepinizi gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Küpeli: Bu yaptığımız çok kutsal bir iş

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de yapılan işin çok kutsal olduğunu belirterek, "Yaklaşık 5 ay önce Ahmet Ağabeyimizle beraber başlattığımız sertifika programının bugün sonuna geldik. Eğitimi başarı ile tamamladınız. Sizler, bizim göz nurumuzsunuz. Sizler aslında bir tek bizim değil, toplumumuzun unuttuğu değerlerin hatırlatıldığı bir dönemde, bizlere umut oldunuz, yaşama sevinci oldunuz. Kitaplarda, 'İyi insan nasıl olur?' diye bir ders olsaydı, işte bunun örneği sizlersiniz. Gerçekten doğru, saf, temiz insan nasıl olmalıysa, biz bunları sizde görüyoruz. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Yaklaşık 2 buçuk yıl önce bu projeyi duyduğumuzda çok heyecanlanmıştık, Ahmet Ağabeye bir kez daha teşekkür ediyorum. İnanın, bu kadar mutlu olacağımızı düşünmemiştik. Bugün geldiğimiz noktada harika işler yaptınız. Başarı, sizlerden kaynaklanıyor. Tüm kurumlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız aslında çok kutsal bir iş ve biz de bu işin ucundan tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Başarınızı tüm Türkiye görsün"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise Türkiye'de tek olan projenin ülkeye yayılmasını temenni ederek, "2009'dan bu yana yaptığımız engellilerimizin istihdamına dönük projelerde bu günlere kadar geldik. O tarihte, 'bundan sonra engelliler için hobi değil istihdam olacak' demiştim. Bu günlere gelebileceğimizi de tahmin etmemiştim. Geldiğimiz noktada öyle güzel şeyler oluyor ki; kurumlarımızın bu şekilde bir araya gelmesi hakikaten olağanüstü güzellikte. EOSB var, üniversitemiz var, belediyemiz var, İŞKUR var ve en önemlisi siz gençlerimiz varsınız. Tıpkı 40 çocuğumuz ile başladığımız ve bugün 2 bin 500 öğrencisi olan İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestramız gibi bu projemiz de çok güzel noktalara ulaştı. Her zaman söylüyorum; bir işin içinde iyi niyet varsa o iş daima güzel noktalara ulaşır. Bakın, burası da iş birliği ile inanılmaz güzel bir ortama dönüştü. Özel gençlerimiz Eylül 2019 - Şubat 2021 tarihleri arasında 3 milyon 863 bin adet parçanın montajını yapmayı başardı. Bu mükemmel bir başarı. Sizlerdeki çalışma iradesi gerçekten inanılmaz. Bugün de 'Ön İmalat Elemanı' Ara İnsan Gücü Yetiştirme Programı'nı başarıyla tamamlayan 13 gencimize sertifikalarını takdim ediyoruz. Çalışmalarımızı destekleyen firmalarımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz, bizlere güç verdiler. Bu proje Türkiye'de tek. En büyük idealimiz de projemizin ülke genelinde yayılması. Bugüne kadar yaptığımız projelerde yaklaşık 45 gencimiz çeşitli firmalarda işe başladı. 4 gencimiz de KPSS'yi kazanarak görev başı yaptı. Bunlar bizim gurur kaynağımız. Çalışmalarımızı geliştirerek devam ettireceğiz. Her zaman da çocuklarımızın yanındayız. Sizlerin başarınızı tüm Türkiye görsün" şeklinde konuştu.

"Artık kendime güveniyorum"

Programa katılan özel öğrencilerden Beyza Halavurt ise arkadaşları adına söz alarak, "Bu atölyeye başlamadan önce hayatımda sadece ailem vardı. Okulu bitirdiğim için zamanımın çoğunu evde geçiriyordum. Annem ve ablam çalışıyor. Evde kalmak inanın çok sıkıcı. Yapabileceğiniz fazla bir şey yok. ya telefon ile oyun oynuyor ya da uyuyordum. Annem ve ablam işe gitmek için evden çıkarken, ben de çalışabileceğimi hayal ederdim ama cesaretim yoktu. Burada olmak çok güzel. Atölyemiz açıldı ve Ahmet Başkanımız ve Nadir Başkanımız, bize güvendi. Biz de onlara. Arkadaşlarımla ben çok mutluyuz. Artık kendime güveniyorum. Bugün sertifikamızı alıyoruz. Bir sonraki hedefimiz işe yerleşebilmek, fabrikalara kendimizi tanıtabilmek, iş sahibi olabilmek. Bizlere bu fırsatı verdiği için Ahmet Başkanımız ve Nadir Başkanımıza teşekkür ederiz. Ben mutlu olduğumda heyecanlanırım, bazen söyleyeceklerimi unuturum. Bugün de konuşmak istediğimi söyledim, öğretmenlerim beni kırmadı ve hislerimi yazıya döktüm. Bu güzel günde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz" dedi.

Konuşmaların ardından programa katılan ve başarı ile tamamlayan 13 özel bireye sertifikaları, proje destekçisi firmaların; Starplast Plastik, Anot Makina, Cellofoam Ses Yalıtım, Baycan Elektrik, Can Conta kuruluşlarının temsilcilerine ise teşekkür belgeleri takdim edildi.

Yüzde 25 istihdam hedefleniyor

Eylül 2020'de imzalanan protokol ile başlayan programa katılan 18 yaş üzeri 13 özel birey, "Ön İmalat Elemanı" Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı'nı başarı ile tamamladı. 72 saat teori, 448 saat de uygulama olmak üzere 520 saat süren ve 21 haftada tamamlanan eğitimlerin ardından özel bireyler, Anadolu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen yazılı ve uygulama sınavından da başarıyla geçti.

Kurs aşamasını başarı ile tamamlayan kursiyerlerin, EOSB desteği ile OSB'de yer alan fabrikalarda en az yüzde 25 oranında istihdam edilmesi hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Türkiye'ye örnek oluyorlar
Türkiye'ye örnek oluyorlar
Türkiye'ye örnek oluyorlar
Türkiye'ye örnek oluyorlar
Türkiye'ye örnek oluyorlar

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Tepebaşı, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türkiye'ye örnek oluyorlar - Son Dakika


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