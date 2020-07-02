Türkiye'ye otel açılışları hız kesmedi - Son Dakika

Türkiye'ye otel açılışları hız kesmedi

Dünyanın franchise veren en büyük otel şirketlerinden olan Wyndham Hotels & Resorts, La Quinta markasını Türkiye'deki yeni otelleriyle dünya çapında büyütüyor.

Dünyanın franchise veren en büyük otel şirketlerinden olan Wyndham Hotels & Resorts, La Quinta markasını Türkiye'deki yeni otelleriyle dünya çapında büyütüyor.

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Yaklaşık 90 ülkede 9 bin 300 oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketleri arasında bulunan Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye'deki iki yeni oteli olan 86 odalı La Quinta by Wyndham Giresun ve 175 odalı La Quinta by Wyndham Bodrum ile La Quinta markasını büyütmeye devam ediyor.


Şirketten yapılan açıklamaya göre La Quinta markası daha önce 404 odalı La Quinta by Wyndham İstanbul Güneşli ile ilk kez Amerika kıtaları dışına açılmıştı. Türkiye'deki iki yeni La Quinta oteli, Wyndham'ın markayı 2018'in Mayıs ayında satın almasından bu yana dünya genelinde gerçekleştirdiği bir dizi açılış ve proje anlaşmasının arasına katılıyor.


Yeni Zelanda'da iki yeni La Quinta oteli açarak markayı Asya Pasifik bölgesine genişleteceğini geçtiğimiz aylarda açıklayan şirket, geçtiğimiz yıl ise Dominik Cumhuriyeti'nde sekiz yeni La Quinta otelinin açıklanacağı duyurmuş ve bu otellerin 6'sı şu anda yapım aşamasında bulunduğunu belirtti. Dominik Cumhuriyeti'ndeki yeni oteller, markanın Latin Amerika'da 14 otelin bulunduğu portföyünü genişletmiş olacak. Markanın Wyndham Hotels & Resorts bünyesine katılmasından bu yana dünya genelinde 55 yeni La Quinta oteli açıldı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Wyndham Hotels & Resorts Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) Başkanı Dimitris Manikis, "La Quinta Wyndham Hotels & Resorts ailesine katıldığında, bu markayı dünya genelinde büyütmek için güçlü bir potansiyel gördük. Markanın Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde büyümeye devam ettiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin güzel kıyılarındaki bu heyecan verici oteller, büyüme arzumuzu perçinliyor ve pazarda sunduğumuz çeşitliliği mükemmel bir şekilde tamamlıyor" dedi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye otel açılışları hız kesmedi - Son Dakika Ekonomi

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