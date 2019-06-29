Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye paletli yüzme büyüklerde ilk madalya
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Türkiye'ye paletli yüzme büyüklerde ilk madalya

49 dakika önce

Milli sporcu Derin Toparlak, Yunanistan'daki Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

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Milli sporcu Derin Toparlak, Yunanistan'daki Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Toparlak, bu başarısıyla bugüne kadarki paletli yüzme büyüklerde yapılan uluslararası yarışmalarda Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu oldu.
Dün başlayan Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın erkekler 1500 metre suüstü final mücadelesinde milli sporcumuz Derin Toparlak, bu mesafeyi 12 dk. 35.10 sn.'de tamamlayarak Avrupa ikincisi oldu. Ukrayna'dan Oleksi Zakharov 12 dk. 27 sn. ile Avrupa Şampiyonu olurken, bronz madalyayı, Rusya'dan Alexey Shaftgulin 12 dk. 39.28 sn.'lik derecesiyle aldı. Serbest Dalış Milli Takımı'na da seçilen Derin Toparlak, geçen hafta İstanbul'da yapılan Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazanmıştı.
Derin Toparlak'ın başarısını değerlendiren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Derin ile paletli yüzme büyüklerde ilk kez uluslararası bir madalyaya imza attık. Onun başarısı ile Türkiye olarak gurur duyuyoruz. Gerçekten çok heyecan verici bir başarı bu. Gençlerimiz her geçen gün kendilerini aşıyorlar. Diğer sualtı sporları branşlarımızda yakaladığımız uluslararası başarılara son yıllarda paletli yüzme ile yenilerini ekliyoruz. Paletli yüzmede gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonluklarımız var. Büyüklerde ilk kez bu başarıyı yakaladık. Derin'i tebrik ediyorum, onu alkışlıyorum" dedi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:41 Kaynak: DHA
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