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Türkiye'ye sadece 2 adet gelecek!

1 saat önce

Lexus, markanın vizyonunu ortaya koyan LC 500 süper coupe modelini 1 milyon 690 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de sunmaya başlıyor.

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Lexus, markanın vizyonunu ortaya koyan LC 500 süper coupe modelini 1 milyon 690 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de sunmaya başlıyor. Lexus LC 500 modeline Türkiye'de bu yıl sadece 2 kişi sahip olabilecek.

Türkiye, Lexus, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:26 
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