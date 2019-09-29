Türkiye'ye sadece 2 adet gelecek!
1 saat önce
Lexus, markanın vizyonunu ortaya koyan LC 500 süper coupe modelini 1 milyon 690 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de sunmaya başlıyor.
Lexus, markanın vizyonunu ortaya koyan LC 500 süper coupe modelini 1 milyon 690 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de sunmaya başlıyor. Lexus LC 500 modeline Türkiye'de bu yıl sadece 2 kişi sahip olabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:26
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılacak yeni reklam filmlerinden bir bölüm paylaştı TBMM açılıyor, ilk gündem maddesi 'Yargı Reformu ve Strateji Belgesi' Yüzü maskeli gaspçının, kadın kasiyerin boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır