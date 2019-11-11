Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye şampiyonlukla döndüler
Son Dakika Spor Türkiye'ye şampiyonlukla döndüler

Türkiye'ye şampiyonlukla döndüler

7 saat önce

Vücut geliştirme sporcusu Erkan Mecit, eşi Olivia Mecit ile birlikte katıldıkları uluslararası yarışmadan Türkiye'ye başarıyla döndüler.

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Vücut geliştirme sporcusu Erkan Mecit, eşi Olivia Mecit ile birlikte katıldıkları uluslararası yarışmadan Türkiye'ye başarıyla döndüler.


Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Venedik kentinden düzenlenen W.A.B.B.A World Mr. & Mrs. Universe yarışmasından Türkiye'ye birincilikle döndü.


Yarışmanın şampiyonu olan Erkan Mecit ve eşi Olivia, böylelikle dünyanın çeşitli ülkesinden birçok çifti geride bıraktı.


Şampiyonluk ile ilgili duygularını paylaşan Erkan Mecit şunları söyledi; "Harika bir organizasyondu. Güzel mücadeleler oldu. Çocuklarıma verdiğim sözü tutarak, Over All kupasını kazandığım İçin çok mutluyum. Sıradaki hedefim 2020 Nisan ayında Milli Takım forması ile Avrupa Şampiyonluğunu kazanmak."


Olivia Mecit ise "Zorlu bir hazırlık sürecinin sonunda, hem eşimle podyumda yan yana çiftler kategorisinde hem de kendi sikletimde şampiyonluk yaşamak çok büyük mutluluk. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" sözleriyle duygularını ifade etti.


Başarılı sporcu Erkan Mecit, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte İzmir Güzelbahçe'de spor yaşantısına devam ederek, turnuvalara hazırlanmayı sürdürüyor. - İSTANBUL

Türkiye, Venedik, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:56 Kaynak: İHA
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