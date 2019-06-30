Türkiye'ye savaş ilan eden Hafter güçlerine Libya Yüksek Konseyi'nden tepki
1 saat önce
Libya Devlet Yüksek Konseyi, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin Ankara'ya savaş ilanı anlamına geldiğini duyurdu.
Libya
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:38
Devlet Yüksek Konseyi, General Halife Hafter
'e bağlı güçlerin Türkiye
'ye yönelik tehditlerinin Ankara
'ya savaş ilanı anlamına geldiğini duyurdu.
Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin tehditleri "pek çok alanda Libya ile iş birliği yapan ve ülkenin toplam ithalatının büyük bir kısmını oluşturan bir ülkeyle ilişkilere vurulmuş bir darbe" olarak nitelendirildi.
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