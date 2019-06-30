Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye savaş ilan eden Hafter güçlerine Libya Yüksek Konseyi'nden tepki
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Türkiye'ye savaş ilan eden Hafter güçlerine Libya Yüksek Konseyi'nden tepki

1 saat önce

Libya Devlet Yüksek Konseyi, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin Ankara'ya savaş ilanı anlamına geldiğini duyurdu.

Türkiye'ye savaş ilan eden Hafter güçlerine Libya Yüksek Konseyi'nden tepki, System.String[]
Libya Devlet Yüksek Konseyi, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin Ankara'ya savaş ilanı anlamına geldiğini duyurdu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin tehditleri "pek çok alanda Libya ile iş birliği yapan ve ülkenin toplam ithalatının büyük bir kısmını oluşturan bir ülkeyle ilişkilere vurulmuş bir darbe" olarak nitelendirildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:38 
Halife Hafter, Türkiye, Libya, Dünya
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