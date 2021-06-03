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Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu - Son Dakika

Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu

03.06.2021 17:40

Rusya'nın koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye yönelik seyahat yasağını 21 Haziran'a kadar uzatması Türk turizmini etkilediği kadar Rus sektörünü de etkiledi. Ertelenen uçuşlar sebebiyle turizm şirketlerinin, Rus vatandaşlarına olan borcunun 400 milyon doları bulduğu öğrenildi.

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 15 Nisan itibarıyla geçici olarak kısıtlanmış, 31 Mayıs'ta alınan ilave kararla söz konusu tedbirler 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Ancak Türkiye'de olduğu gibi Rusya'da da turizm sektörü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlerin uzatılması nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Rus turizm şirketlerinin ertelenen uçuşlar nedeniyle vatandaşlara yönelik borcunun 30 milyar ruble (yaklaşık 400 milyon dolar) düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'ya pahalıya patladı! Turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu

RUS TURİZMİNE DARBE VURDU

Rusya Turizmciler Birliği Basın Sözcüsü İrina Tyurina, 31 Mayıs'ta İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, uçuşlara yönelik kararın uzatılmasının Rus turizm sektörüne darbe vurduğunu söylemişti.

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova da dün Rus NTV kanalına yaptığı değerlendirmede, yaklaşık 1 milyon kişinin Türkiye'de tatil için ödemelerini yaptıklarını, Rus turistlerin temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de tatil yapma olanağı bulmasını umduklarını ifade etmişti.

Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'ya pahalıya patladı! Turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu

RUS TURİSTLER TÜRKİYE TATİLLERİNİ ERTELİYOR ANCAK İPTAL ETMİYOR

Ülkenin önde gelen turizm şirketlerinden Tez Tour'un Halkla İlişkiler Direktörü Elizaveta Timoşenko, uçuşlara yönelik kısıtlamalarla ilgili kararın geç alınması nedeniyle yolcularda belirsizlik duygusunun yaşandığını söyledi.

Söz konusu karar nedeniyle turizm sektöründeki işlerin de karmaşıklaştığını anlatan Baranova, "Vatandaşların uzun zamandır bekledikleri tatillerini yapabilmeleri için popüler Türk tatil noktalarına uçuşların yakında tekrar başlamasını ve 2021 yaz sezonunun yeniden devam etmesini içtenlikle umuyoruz." diye konuştu.

Kısıtlanan uçuşlar nedeniyle Rus turistlere çeşitli alternatifler sunduklarını anlatan Baranova, "Türkiye'ye gidemeyecek müşterilere, tatil tarihlerini sonbaharda ve bazı durumlarda temmuz ayına ertelemelerini teklif ediyoruz." dedi.

Öte yandan, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin de 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uçuşların kısıtlanmasının ardından Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlasının Türkiye tatilini iptal etmeyerek ertelediğini bildirmişti.

Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'ya pahalıya patladı! Turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu

EN ÇOK TALEP HALA TÜRKİYE'YE YÖNELİK

Rus tatil planlama servisi OneTwoTrip'in Halkla İlişkiler Direktörü Elena Şelehova ise Türkiye'nin Rus turistlerin yurt dışında en çok talep gösterdikleri ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların turist akışında önemli etki yarattığını ifade eden Şelehova, "2021'in başından itibaren kısıtlamalara kadar Türkiye'de yapılan rezervasyonların payı, yurt dışında yapılan tüm rezervasyonların yüzde 25'iydi. Bundan sonra Ruslar genel olarak yurt dışına daha az uçmaya başladı. Nisan ayının ikinci yarısında yurt dışı rezervasyonların payı da yüzde 40 azaldı." ifadelerini kullandı.

Turistlerin bir kısmının Rusya'nın güneyine, bir kısmının ise diğer bazı ülkelere yönlendirildiğini anlatan Şelehova, şöyle konuştu:

"Türkiye şu anda Rusya'da, aile tatili için ana ülke konumunda. Bu yılın haziran-ağustos döneminde uluslararası destinasyonlar için tüm uçak biletlerinin yüzde 19,4'ü Türkiye'ye yönelik. Açıkçası Ruslar, yakın gelecekte Türkiye ile hava ulaşımının yeniden başlamasını umuyorlar."

Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu

Türkiye, Turizm, Rusya, Rus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu - Son Dakika Ekonomi


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