Son Dakika Haberleri: "Türkiye'ye şu an için yaptırım düşünmüyorum"
Son Dakika Güncel Haber

"Türkiye'ye şu an için yaptırım düşünmüyorum"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, S-400 meselesi üzerinden Türkiye'ye herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, S-400 meselesi üzerinden Türkiye'ye herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması konusunda Türkiye'ye bir yaptırım uygulamayı düşünmediklerini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alması sebebi F-35 savaş uçağı sistemine dahiliyetinin askıya alındığı ve 31 Temmuz itibari ile programdan tüm ilişiğinin kesileceği açıklanmıştı.
(İHA)
Türkiye'ye şu an için yaptırım düşünmüyorum
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Türkiye mesajı sonrası Dolar'da son durum Huawei'den Android açıklaması Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması Son dakika! Trump'tan kritik Türkiye açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:44:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türkiye'ye şu an için yaptırım düşünmüyorum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]