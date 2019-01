Türkiye'ye Tiyatro İzlettiler"

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Medipol Başakşehir maçında 11 yanlış kararın verildiğini, emeklerinin çalındığını ve Türkiye'ye tiyatro izlettirildiğini savundu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaştıkları ve 4-2 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçında emeklerinin çalındığını öne sürdü.



Futbola adaletli bir yönetim anlayışı gelmediği sürece başka takımların da aynı kaderi yaşayacağına dikkati çeken Şahin, "Aynı hakem Beşiktaş maçında 7 yanlı ve yanlış karar veriyor. Ayrıca 7 dakika uzatma veriyor. Bu süreye iki yanlış karar sığdırıp iki puanımızı gasp ediyor. Bunu herkes görüyor. Herhalde yaptıklarından memnunlar ki bu kez Başakşehir maçına atanıyor. Bu maçta da 11 yanlı ve yanlış kararı var. Pazar akşamı emeklerimiz çalındı. Türkiye'ye tiyatro izlettiler. Süreci ısrarla takip edeceğiz. Bakacağız hem maçın hakemi hem de VAR'ın başındaki Fırat Aydınus'un düdükleri 'gümüş'ten mi, yoksa 'demir'den mi?" ifadelerini kullandı.



Trabzonspor Kulübünün duruşunu bozmadan yoluna devam edeceğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:



"Bu arkadaşımızın ve VAR sisteminin başında bulunan Fırat Aydınus'un zihinleri maçı yönetmek ile ligi yönetmek arasında sıkışıp kalmış. Müsabaka başladığı anda, ligi yönetmek ve sıralamaya etki etmek için sahaya çıktıklarını sadece biz değil, tüm Türkiye çok net bir şekilde gördü. Bir ligin kaderiyle oynadılar. Pazar akşamı bir tiyatro sahneye koydular ve bunu koskoca ülkeye izlettiler. Bunun sorumlusu ilk başta Türkiye Futbol Federasyonudur. Sonrasında Merkez Hakem Kuruludur. Devamında Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus'tur. Galip gelirsek puan farkı kapanacak, beraberlik halinde ligde yarış kızışacak. Birileri bu sonuçları istemiyor mu? Trabzonspor'un her türlü zorluğa rağmen zirve yarışında olması rahatsızlık veriyor herhalde. Biz futbolun sahada oynanıp kazanılan bir oyun olmasından yanayız. Ama müsaade etmediler."



Şahin, maçın hakemi Halil Umut Meler'in karşılaşmada önemli hatalar yaptığını anlatarak şöyle devam etti:



"Bizler gerek başkanımız, gerek yönetim kurulu üyelerimiz, gerek antrenörümüz, gerekse tüm futbolcu kadromuz ile her zaman ve her koşulda iyi niyetimizi muhafaza etmeye çalıştık. Halil Umut Meler sezonun ilk yarısında hakemliğe ilk başlayan birinin bile yapmayacağı hatalarla dolu bir Beşiktaş maçı yönetti. Öyle yönetti ki göz göre göre maçın kaderine etki edecek 7 yanlış kararı var. Buna rağmen Halil Umut Meler bu maça tayin ediliyor. VAR'ın başındaki Fırat Aydınus ile beraber yönettiği maçta 11 yanlış kararıyla birlikte Trabzonspor'un hakkını ve emeğini gasp ediyorlar."



"Adalet duygusunu bu kadar mı kaybettiler"



Maçta, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına bir kez dahi gidilmediğinin altını çizen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu kadar yanlış kararların olduğu bir maçta VAR'a bir kez olsun gitmedi. Yani 'devrim yaptık' şeklinde lanse edilen VAR'a gidilmeye gerek görülecek hiç mi pozisyon yoktu? Bu VAR, gerçekten var mı yok mu? Mesela Ekuban'ın pozisyonu net penaltı, kendisi de görüyor. Lakin, kulaklık işareti yaparak 'VAR'ı dinliyorum' diyor. Sonrasında izleme gereği bile duymadan devam ettiriyor. Pereira'nın ayak tarak kemiğinin kırıldığı pozisyonda faul veriyor kartına başvurmuyor. İrfan Can yaklaşık 30 saniye boyunca 'hadi lan' diye bağırıp, el kol hareketi yapıyor, ikinci sarıdan atmıyor. Bütün pozisyonları tek tek çıkarttık. Hem Beşiktaş maçında hem de bu maçta Trabzonspor'un emeğini resmen yediler. Hiç mi vicdanları sızlamadı? Adalet duygusunu bu kadar mı kaybettiler?"



"Bir şehrin emekleri yine el birliğiyle çalındı"



Trabzonspor'un sahada bütün varlığıyla mücadele eden, son damlasına kadar savaşan bir takım görüntüsü sergilediğini aktaran Şahin, "Onlar yapması gereken her şeyi yaptılar. Ama asıl işini yapması gerekenler ise bu lige hem sahada hem de masa başında ayar vermekle meşguldü. O çocukların ahı yerde kalmaz. Biliyorsunuz, Trabzonspor'un hakları ilk kez yenmiyor. Bakınız yanlı hakem kararlarıyla Ankaragücü maçında 2, Beşiktaş maçında 2, Antalya maçında 2, Başakşehir maçında 3 olmak üzere 9 puanımız gasp edildi. Bir şehrin emekleri yine el birliğiyle çalındı. Herkes şunu bilsin ki Trabzonspor duruşunu bozmadan yoluna devam edecek. Ancak sorun şu ki futbola adaletli bir yönetim anlayışı gelmediği müddetçe bugün yarın başka takımlarımız da aynı kaderi yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.



Şahin, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Alican Lakot'u da eleştirerek, şunları kaydetti:



"Merkez Hakem Kurulunda bir arkadaşımız var. Alican Lakot orada ne iş yapıyor? Trabzonspor, ilk yarıda Beşiktaş karşısında resmen dövüldü. Abdülkadir'e yapılanlar ortada, Amiri'nin ayağında iki tane delik oluştu. Bunlara kart bile verilmedi. Sonra gelip tekrar bizim en kritik maçımıza o maçı yöneten Halil Umut Meler atanıyor. Sonuç ortada. Bugün Pereira'nın burnundan kanlar akıyor, ayağı kırılmış. Ekuban'ın verilmeyen penaltısı var, Rodallega'ya verilmeyen fauller de var. Yediğimiz gollerin birinin öncesinde Abdülkadir'e faul var, bir diğerinde Arda Turan, Ekuban'a faul yapıyor. Bunlar görmezden geliniyor. Yani biz imtiyaz istemiyoruz. Adaletli ve hakkaniyetli müsabakalar yönetilmesini istiyoruz. Buna en çok ses çıkartması gereken arkadaşımız neden sessizdir, gerçekten merak ediyorum."



Haluk Şahin, yazılı açıklamasında Medipol Başakşehir maçı görüntülerinden derlenen ve yapıldığı iddia edilen hataların yer aldığı görsellere de yer verdi.

