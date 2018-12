TBMM Başkanı Binali Yıldırım Türkiye 'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Güçlü ekonomisi var. Dinamik bir iş alemi ve özel sektörü var. Bizi benzer ülkelerden ayıran da budur. Dolayısıyla biz geçmişte olduğu gibi bugün de yaşadığımız sıkıntıları aşacak imkan ve kabiliyete sahibiz, onun için hiç kimse moralini bozmasın." dedi.Uluslararası ekonomi-finans dergisi Turcomoney, 7. yılını Wow Hotel 'de düzenlenen "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri Töreni" ile kutladı. Gecede, TBMM Başkanı Yıldırım'a, "Yılın Devlet Adamı Ödülü" takdim edildi.Törende konuşan Yıldırım, sözlerine kendisini ödüle layık gören jüri üyelerine teşekkür ederek başladı.Ödülü, doğum gününde almanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Yıldırım, 2019'un da herkese hayırlı ve uğurlu gelmesini, mutluluklar getirmesini diledi.Yıldırım, Türkiye'nin en güzel demokrasi örneğini ortaya koyduğunu dile getirerek, "Konumunuz ne olursa olsun, fırsatlar herkes için mevcut. Çalışıp çabalarsak, her konuma, her vatandaşımız mutlaka istediği yere gelebilir. Bu da demokrasinin güzelliğidir." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin dünyanın sayılı, itibarlı ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Yıldırım, "İtibarımızın hangi düzeyde olduğunu anlamak için Türkiye'ye içeriden değil, dışarıdan bakmak lazım. Dışarıdan baktığınız zaman, Türkiye'nin dünya için ne anlama geldiği çok daha açık şekilde görülüyor. Bölgemizle ilgili karar alınırken, Avrupa Kafkasya , Orta Asya ve Orta Doğu ile ilgili meseleler konuşulurken, 'Bir de Türkiye'ye soralım.' diyorlar. Bu önceleri yoktu. Önceleri Türkiye, birileri konuştuktan sonra onlara ters düşmemek için bir şeyler söyleyen, lafları yuvarlayan, suya sabuna karışmayan bir ülke idi. Bugün bölgesinde, 'Ben varım, bana rağmen burada proje yapamazsınız.' diyen bir Türkiye var. Bu hepimizin başarısı, iş adamlarımızın başarısı, bu siyasetin, 15 yıldır siyasi iradeye destek veren 81 milyon vatandaşımızın başarısıdır. Onların duası ve desteğidir. Bütün milletimize, bu vesileyle şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.TBMM Başkanı Yıldırım, marifetin iltifata tabi olduğunu vurgulayarak, "Zaman zaman taltif edilmek hakikaten insana hoş geliyor. Cumhurbaşkanımız, 13 Temmuz'da bana Devlet Şeref Madalyası vermeyi uygun gördü. Bütün takdir ve teşekkürlerini bir saat boyunca, hayat hikayemi anlatarak takdim etti." dedi."Kışın sonu yazdır"Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:"Güçlü ekonomisi var. Dinamik bir iş alemi ve özel sektörü var. Bizi benzer ülkelerden ayıran da budur. Dolayısıyla biz geçmişte olduğu gibi bugün de yaşadığımız sıkıntıları aşacak imkan ve kabiliyete sahibiz, onun için hiç kimse moralini bozmasın. Önümüzde kış var, kışın sonu yazdır, hiç endişeniz olmasın. Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili birtakım kafalarda soru işaretleri var. Ben şu kadarını söylemek isterim. Bir ülke düşünün, varlıkları var, borçları var. Yani ülkede şüpheye lüzum yok. Bir firmayı da düşünseniz aynı şey. Nasıl ölçersiniz ekonominizin iyi veya kötü olduğunu? Varlıklarınız, yükümlülüklerinizi karşılamıyorsa o zaman sıkıntı var demektir. Ancak Türkiye'nin varlıkları, yükümlülüklerini kat kat karşılayacak düzeydedir. Bunun bilinmesi lazım.Peki sorun ne? Sorun, vade uyuşmazlığıdır. Bu vade uyuşmazlığının da çözümü, imkansız değildir, mümkündür. Olay bundan ibarettir. Yaşanan budur, olayı başka türlü zora sokmanın, moral bozmanın anlamı yok. Ben bir şey yok demiyorum, bu sıkıntıların tedbirini almak da tabii ki ülkeyi yönetenlere düşüyor. Bunun da gereği yapılıyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye'nin yükümlülükleri, varlıklarının altındadır. Türkiye'nin özel sektör artı devletin borcu, milli gelirinin yüzde 54'ü. Avrupa'daki ülkelerin sadece devlet borcu yüzde 70'in üzerinde. Bazı ülkelerde yüzde 114. Yani sadece devlet borcu bile Türkiye'den kat be kat fazla olanlarla ülkemizi kıyasladığımızda, durumumuzun o kadar da kötü olmadığına karar verebiliriz. Türkiye, 2012'den bu yana büyüyor. Milli gelirimizin nereden nereye geldiğini, ihracatımızın nereden nereye geldiğini sizler de iyi biliyorsunuz.""Kendimizi dönüştüremezsek gelecek fırsatları kaçırırız"Yıldırım, Türk firmalarının geldiği noktayı görmek adına THY 'nin iyi bir örnek olduğunu aktararak, "Dünya değişiyor, değişen dünyaya göre kendimizi dönüştüremezsek, gelecek fırsatları kaçırırız. Gelecek bilim ve teknolojide fark ortaya koyanlarındır. Türkiye olarak biz bunun alt yapısını hazırladık." değerlendirmesinde bulundu.Dünyada 2008'den bu yana kriz olduğunu söyleyen Yıldırım, "Henüz bitmiş değil, ufak ufak toparlıyor ama 2008 öncesi düzeyine henüz gelmedi dünya. Büyüme oranı hala yüzde 3'ün altında seyrediyor. Dünya krizinde yaprak kıpırdamazken, Türkiye dünyada inşa edilen 10 mega projenin 6'sını gerçekleştiren ülke oldu, 2008'den bu yana. Bütün bunlar milletin desteğiyle oldu. Millet destek vermeseydi, bugün bunlardan bahsedemezdik. Var olmanın yolu bir, beraber, kardeş olmak ve hep birlikte Türkiye olmaktan geçiyor. Ülkemizi bölmeye, parçalamaya, aramıza fitne, fesat sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.Ödül törenine, Türkiye'den ve birçok ülkeden siyaset, iş, diplomasi, bürokrasi, bilim ve medya dünyasından konuklar katıldı.