"Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri" dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri' dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi

"Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri" dağıtıldı

6 saat önce

Ekonomi ve finans dergisi Turcomoney'nin düzenlediği "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri" dağıtıldı.

Ekonomi ve finans dergisi Turcomoney'nin  düzenlediği " Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri" dağıtıldı. Değişik alanlarda üretim, yatırım ve ihracat yapan, istihdam gerçekleştiren, yenilikçi, çevreci, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlayan, söylem ve davranışlarıyla toplumsal barışa katkıda bulunan devlet adamları, kuruluşlar ve kişiler ödüllendirildi.

Dr. Kazım Kılınç yönetimindeki Turcomoney Dergisi, "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri" ile, değişik alanlardaki hizmetleri ile değer üreten kuruluşları ve kişileri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ödül Töreni'ne ödül sahiplerinin yanında Türkiye'den ve birçok ülkeden siyaset, iş, diploması, bürokrasi, bilim ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Değişik alanlarda üretim ve yatırım yapan, istihdam gerçekleştiren, ihracat yapan, yenilikçi, çevreci, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlayan, yani Türkiye'ye değer katan kuruluşlara ve kişilere ödül verildi.

Yılın Devlet Adamı Ödülü'ne layık görülen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ödülünü Turcomoney Jürisi Onursal Başkanı ve eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un elinden aldı. Yılın Bakanı Ödülü'ne layık görülen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ödülünü, Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turgay Ali Coşkun'un elinden aldı.

Turcomoney yazarları ve bu isimlere eklenen Türkiye'nin saygın isimlerinden oluşturulan Turcomoney Jürisi şu isimleri ödüle değer buldu: Güriş Holding, Ford Otosan, Vestel, Petrol Ofisi Ceo'su Selim Şiper, LC Waikiki, Türkiye Finans, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, MÜSİAD, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, Türk-Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD), Göbeklitepe Projesi, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Ahbap Platformu/ Genel Başkan Haluk Levent, Pınar Ayhan/ Sanatçı, Prof. Dr. Türker Kılıç/ Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Tayfun Akın/ ODTÜ Mems Merkezi Başkanı, Wow İstanbul Hotel, Şeker Yatırım, Bloomberg HT, Prof. Dr. Kerem Alkin/ Sabah Gazetesi Yazarı, Abdurrahman Yıldırım/ Habertürk Yazarı, Özlem Doğaner/ Apara Yayın Koordinatörü.


- İstanbul
Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:16 Kaynak: DHA
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