Türkiye'ye veda eden Marius Sumudica, gözyaşlarını tutamadı
14.01.2021 19:07
Gaziantep Futbol Kulübü ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın veda ettiği basın toplantısında gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.
Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, şehirden ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenledi.
Yeni sözleşme için Gaziantep FK ile anlaşma sağlayamayan ve yönetimle sıkıntı yaşayan Sumudica, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.
Son zamanlarda sık sık gündeme gelen Marius Sumudica ile Gaziantep FK arasında yollar geçtiğimiz günlerde resmen ayırmıştı. "Kulübe yardım etmek için eşimden para isteyeceğim" sözleriyle gündeme damga vuran, başkan Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarını yalanlayarak yönetimi zor durumda bırakan Sumudica'nın görevine son verilmişti.
17 MAÇTA 31 PUAN TOPLADI
Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK bu sezon oynadığı 17 maçta 31 puan toplamış ve ligde dördüncü sırada yer alıyordu.
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs aşısı yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine çağrı: Onların da aşı olmalarını istiyorum Salgının başladığı Çin başa döndü! Yeni karantina merkezleri kuruluyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek