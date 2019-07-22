Son Dakika Haberleri: "Türkiye'ye yabancı sermayenin yüzde 12'si AVM'ler vasıtasıyla girdi"
Son Dakika Ekonomi Haber

"Türkiye'ye yabancı sermayenin yüzde 12'si AVM'ler vasıtasıyla girdi"

1 saat önce

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Altaş, Türkiye'ye son yıllarda gelen direkt yabancı sermayenin yüzde 12'sinin AVM'ler vasıtasıyla girdiğini bildirdi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Altaş, Türkiye'ye son yıllarda gelen direkt yabancı sermayenin yüzde 12'sinin AVM'ler vasıtasıyla girdiğini bildirdi.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD basınında gündem yaratacak iddia: Trump, Erdoğan'a güvence verdi Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni yarın hareket edecek Sergey Çemezov: Türkiye ile iş birliğini genişletmeye hazırız Türkiye, turizmde tarihi rekora koşuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 14:01:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türkiye'ye yabancı sermayenin yüzde 12'si AVM'ler vasıtasıyla girdi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]