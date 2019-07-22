"Türkiye'ye yabancı sermayenin yüzde 12'si AVM'ler vasıtasıyla girdi"
1 saat önce
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Altaş, Türkiye'ye son yıllarda gelen direkt yabancı sermayenin yüzde 12'sinin AVM'ler vasıtasıyla girdiğini bildirdi.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Altaş, Türkiye
'ye son yıllarda gelen direkt yabancı sermayenin yüzde 12'sinin AVM'ler vasıtasıyla girdiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:42
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