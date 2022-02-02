TÜRKİYE'YE YAĞ ALDIRMA OPERASYONU İÇİN GELEN ALMAN KADININ SIR ÖLÜMÜ - Son Dakika

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ALMANYA'dan Türkiye'ye gelen Sadaf Gholami (33), geçirdiği kol gerdirme, liposuction, karın gerdirme operasyonlarının ardından Başakşehir'deki bir otele yerleşti. Gholami otelde fenalaştı. Çalışanlardan yardım isteyen Gholami, otele gelen ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak Sadaf Gholami hayatını kaybetti. Gholami'nin kovid testinin de pozitif çıktığı belirtilirken kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Alman vatandaşı Sadaf Gholami yağ aldırma operasyonu için Küçükçekmece'deki özel bir hastaneye geldi. 24 Ocak tarihinde kol gerdirme, liposuction, karın gerdirme operasyonları yaptıran Gholami, olası bir yan etkiye karşı hastanede gözetim altına alındı. 26 Ocak tarihinde Gholami'nin kovid testi pozitif çıktı. Bir gün daha klinikte kalan Gholami, taburcu edildikten sonra Başakşehir'deki bir otele yerleşti. Gholami 29 Ocak'ta kaldığı otelde fenalaştı. Çalışanlardan yardım isteyen Gholami, otele gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Sadaf Gholami'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, Alman Konsolosluğu'na da konuyla ilgili bilgi verdi.

Öte yandan hastane yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Kişiyle ilgili yapılan tüm uygulamaların bilime ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı algoritmalarına uygundur, hasta asemptomatik bir şekilde izolasyon kurallarına uygun olarak taburcu edildi" denildi.