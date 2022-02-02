Üye Girişi
TÜRKİYE'YE YAĞ ALDIRMA OPERASYONU İÇİN GELEN ALMAN KADININ SIR ÖLÜMÜ - Son Dakika

TÜRKİYE'YE YAĞ ALDIRMA OPERASYONU İÇİN GELEN ALMAN KADININ SIR ÖLÜMÜ

02.02.2022 10:56

ALMANYA'dan Türkiye'ye gelen Sadaf Gholami (33), geçirdiği kol gerdirme, liposuction, karın gerdirme operasyonlarının ardından Başakşehir'deki bir otele yerleşti.

ALMANYA'dan Türkiye'ye gelen Sadaf Gholami (33), geçirdiği kol gerdirme, liposuction, karın gerdirme operasyonlarının ardından Başakşehir'deki bir otele yerleşti. Gholami otelde fenalaştı. Çalışanlardan yardım isteyen Gholami, otele gelen ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak Sadaf Gholami hayatını kaybetti. Gholami'nin kovid testinin de pozitif çıktığı belirtilirken kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Alman vatandaşı Sadaf Gholami yağ aldırma operasyonu için Küçükçekmece'deki özel bir hastaneye geldi. 24 Ocak tarihinde kol gerdirme, liposuction, karın gerdirme operasyonları yaptıran Gholami, olası bir yan etkiye karşı hastanede gözetim altına alındı. 26 Ocak tarihinde Gholami'nin kovid testi pozitif çıktı. Bir gün daha klinikte kalan Gholami, taburcu edildikten sonra Başakşehir'deki bir otele yerleşti. Gholami 29 Ocak'ta kaldığı otelde fenalaştı. Çalışanlardan yardım isteyen Gholami, otele gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Sadaf Gholami'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, Alman Konsolosluğu'na da konuyla ilgili bilgi verdi.

Öte yandan hastane yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Kişiyle ilgili yapılan tüm uygulamaların bilime ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı algoritmalarına uygundur, hasta asemptomatik bir şekilde izolasyon kurallarına uygun olarak taburcu edildi" denildi.

TÜRKİYE'YE YAĞ ALDIRMA OPERASYONU İÇİN GELEN ALMAN KADININ SIR ÖLÜMÜ
TÜRKİYE'YE YAĞ ALDIRMA OPERASYONU İÇİN GELEN ALMAN KADININ SIR ÖLÜMÜ
TÜRKİYE'YE YAĞ ALDIRMA OPERASYONU İÇİN GELEN ALMAN KADININ SIR ÖLÜMÜ

YORUMLAR
500

Başakşehir, Türkiye, Sakura, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'YE YAĞ ALDIRMA OPERASYONU İÇİN GELEN ALMAN KADININ SIR ÖLÜMÜ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:56 TikTok videosu çeken kadın, 2 çocuğunun velayetini kaybetti
10:50 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor
10:47 Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı
10:46 Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video
10:44 Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
10:42 Katiline "Ölmeden son bir defa öpeyim" diye yalvarmış! Şebnem Şirin, boğazı kesilerek öldürülmüştü!
10:38 Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon
10:25 Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü
10:20 "Kış Kartalı" operasyonun detaylarını Bakan Akar paylaştı: Arananlar listesindeki çok sayıda terörist öldürüldü
10:17 Destan'da neler oldu? Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğrenince ne yaptı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 11:07:45. #1.12#
SON DAKİKA: TÜRKİYE'YE YAĞ ALDIRMA OPERASYONU İÇİN GELEN ALMAN KADININ SIR ÖLÜMÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement