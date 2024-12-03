Türkiye'ye yalnız gelen turist, taksi şoförünü yemeğe çıkardı - Son Dakika
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Turizm

Türkiye'ye yalnız gelen turist, taksi şoförünü yemeğe çıkardı

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Türkiye'ye tek başına tatile gelen turist, tanıdığı kimse olmadığı için taksi şoförünü yemeğe çıkardı.

03.12.2024 10:37  Güncelleme: 10:48
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Tek başına Türkiye'ye tatile gelen Lynn isimli turist, kimseyi tanımadığı için taksi şoförünü yemeğe çıkardı. Birlikte ıstakoz yiyen ikili otomatik çeviri uygulamasıyla iletişim kurdu.

"HALA BANA MESAJ ATIYOR"

Turist o anları, "Şimdiye kadar yediğim en iyi yemeklerden birisi ve hala bana WhatsApp'tan mesaj atıyor." notuyla paylaştı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar ikiliye afiyet olsun dileklerinde bulunurken bazı kullanıcılar taksi şoförünün çok şanslı olduğunu ifade etti.

Türkiye\'ye yalnız gelen turist, taksi şoförünü yemeğe çıkardı

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Son Dakika Turizm Türkiye'ye yalnız gelen turist, taksi şoförünü yemeğe çıkardı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Tayyar Çalışkan:
    durus olalım ki örnek taksi olun ki Türkler ör nek olsun sag olun 19 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Taksi'ci abi istakozu yiyince tosun gibi olmuş yarasın abime)))) 15 0 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    Bunlar hayret edilecek şeyler değil biz her gün yemekteyiz müşteriyle şaşırmıyoruz :))) 0 2 Yanıtla
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