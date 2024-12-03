Tek başına Türkiye'ye tatile gelen Lynn isimli turist, kimseyi tanımadığı için taksi şoförünü yemeğe çıkardı. Birlikte ıstakoz yiyen ikili otomatik çeviri uygulamasıyla iletişim kurdu.
Turist o anları, "Şimdiye kadar yediğim en iyi yemeklerden birisi ve hala bana WhatsApp'tan mesaj atıyor." notuyla paylaştı.
Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar ikiliye afiyet olsun dileklerinde bulunurken bazı kullanıcılar taksi şoförünün çok şanslı olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Turizm › Türkiye'ye yalnız gelen turist, taksi şoförünü yemeğe çıkardı - Son Dakika
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