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Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar - Son Dakika

Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar

01.08.2021 23:16

Türkiye, günlerden bu yana devam eden yangınlar için Avrupa Birliği'nden destek talep etti. İspanya'nın 2, Hırvatistan'ın da 1 uçak göndereceği öğrenilirken AB'nin desteğini artırmasının beklendiği kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

"TÜRK MAKAMLARIYLA TEMAS HALİNDEYİZ"

Bu yangın söndürme uçaklarının "rescEU" adlı Avrupa sivil koruma varlıkları içinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin Türk makamlarıyla düzenli temas içinde olduğu ifade edildi.

Canadair

"DAHA FAZLA YARDIMA HAZIRIZ"

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB'nin bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Daha fazla yardım sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Orman Yangınları, Avrupa Birliği, Hırvatistan, İspanya, Türkiye, AB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • OĞUZ İÇEN : Türkiye'den daha zengin ekonomiye sahip ülkeleri yönetenlerde 2 rakamlı uçak filosu varmıdır,nedir bu saltanat düşkünlüğü,THK angarında çürütüleceğine tam teşekkülü bakımları yapılıp yangın müdahele uçağı olarak hizmete sunulacağına yok bize yaramaz diye laf geçiştirenler mühendislerden daha iyimi bileceksiniz,vay benim cennet ülkem ne hallere düştün kimlerin ellerindesin Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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