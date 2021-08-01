Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar - Son Dakika

OĞUZ İÇEN :

Türkiye'den daha zengin ekonomiye sahip ülkeleri yönetenlerde 2 rakamlı uçak filosu varmıdır,nedir bu saltanat düşkünlüğü,THK angarında çürütüleceğine tam teşekkülü bakımları yapılıp yangın müdahele uçağı olarak hizmete sunulacağına yok bize yaramaz diye laf geçiştirenler mühendislerden daha iyimi bileceksiniz,vay benim cennet ülkem ne hallere düştün kimlerin ellerindesin