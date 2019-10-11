Türkiye'ye yaptırım isteyen Amerikan senatöre 'Hulusi Akar'lı telefon şakası
43 dakika önce
Türkiye'nin Suriye operasyonunu açıktan eleştiren Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın, kendini Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olarak tanıtan bir Rus tarafından telefonda işletildiği ortaya çıktı
Türkiye'nin Suriye operasyonunu açıktan eleştiren Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın, kendini Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olarak tanıtan bir Rus tarafından telefonda işletildiği ortaya çıktı.
Amerikan Politico dergisinin paylaştığı ses kayıtlarında Rus istihbarat birimleriyle irtibatlı oldukları iddia edilen iki telefon şakacısının Graham'ın ofisini aradığı duyuluyor. Türk Savunma Bakanlığından aradıklarını söyleyen şakacılar Graham ile 16 ve 13 dakikalık iki konuşma gerçekleştiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:21
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