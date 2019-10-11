Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye yaptırım isteyen Amerikan senatöre 'Hulusi Akar'lı telefon şakası
Son Dakika Dünya Türkiye'ye yaptırım isteyen Amerikan senatöre 'Hulusi Akar'lı telefon şakası

Türkiye'ye yaptırım isteyen Amerikan senatöre 'Hulusi Akar'lı telefon şakası

43 dakika önce

Türkiye'nin Suriye operasyonunu açıktan eleştiren Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın, kendini Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olarak tanıtan bir Rus tarafından telefonda işletildiği ortaya çıktı

Türkiye'ye yaptırım isteyen Amerikan senatöre 'Hulusi Akar'lı telefon şakası, System.String[]

Türkiye'nin Suriye operasyonunu açıktan eleştiren Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın, kendini Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olarak tanıtan bir Rus tarafından telefonda işletildiği ortaya çıktı.


Amerikan Politico dergisinin paylaştığı ses kayıtlarında Rus istihbarat birimleriyle irtibatlı oldukları iddia edilen iki telefon şakacısının Graham'ın ofisini aradığı duyuluyor. Türk Savunma Bakanlığından aradıklarını söyleyen şakacılar Graham ile 16 ve 13 dakikalık iki konuşma gerçekleştiriyor.

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Hulusi Akar, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:21 
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