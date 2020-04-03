Türkiye'ye yardım teşekkürü eden 10 yaşındaki Scrocchi DHA'ya konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'ye yardım teşekkürü eden 10 yaşındaki Scrocchi DHA'ya konuştu - Son Dakika

Türkiye'ye yardım teşekkürü eden 10 yaşındaki Scrocchi DHA'ya konuştu

6 saat önce

Türkiye'nin koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İtalya'ya gönderdiği yardım paketleri sonrasında 10 yaşındaki Ernest Gabrielle Scrocchi teşekkür mesajı yayınladı.

Türkiye'ye yardım teşekkürü eden 10 yaşındaki Scrocchi DHA'ya konuştu, System.String[]

Türkiye'nin koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İtalya'ya gönderdiği yardım paketleri sonrasında 10 yaşındaki Ernest Gabrielle Scrocchi teşekkür mesajı yayınladı.  Duygu dolu mesaj yayınlayan 10 yaşındaki İtalyan çocuk DHA'ya konuştu. Scrocchi, "5 dakikaya bir ambulanslar geçiyor. Zor durumdayız. Penceren hastaların ve ölenlerin durumunu izliyorum. Türkler nazik ve yardımsever bir halk. Bize ettikleri yardımdan dolayı Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. İtalya Türklere minnettar. Bizim gibi olmamak için evde kal Türkiye" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin koronavirüs salgını ile mücadele eden İtalya'nın ihtiyaçları doğrultusunda, askeri uçakla İtalya'nın başkenti Roma'ya gönderilmesinin ardından Milano'da yaşayan ve Türkiye'ye teşekkür eden 10 yaşındaki Ernest Gabrielle Scrocchi DHA'ya konuştu.

"5 DAKİKAYA BİR SİREN SESLERİ DUYUYORUZ"

Öğrenci olduğunu ve bu günlerde koronavirüsün okula gitmesine engel olduğunu belirten Scrocchi "Bir ay oldu eve kapandık ve pencereden dışarı baktığım zaman güzel bir hava görüyorum. Güzel güneşli ama çıkamıyoruz. Çok üzücü bir durum ve ayrıca kimse de yok (dışarda). Her 5 dakika da ambulans sesleri duyuyorum  (siren çaldığı için) sanırım sık sık hasta taşıyorlar. İçimiz acıyor. İtalya zor durumdan geçiyor. Güzel olan ise İtalya'nın içinde bulunduğu bu durum için diğer ülkeler de yardım gösteriyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye."

"BİZİM GİBİ OLMAYIN LÜTFEN EVDE KALIN TÜRKİYE"

Scrocch açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Bildiğim kadarıyla Türkiye çok sayıda yardım getirdi. Bu çok güzel bir jest ve destek göstergesidir. Bu değerleri bana hem ailem hem de okulda öğrettiler. Türkiye'yi çok seviyorum çünkü sihirli bir ülke. Türkler nazik, güzel insanlar. Türkiye'ye birkaç kez gittim. Kendimi Türkiye'de evdeymiş gibi hissediyorum. Bana göre çok ortak benzer yanlarımız var. Başka bir yerde benzerini bulabileceğimi düşünmüyorum. Ama benim kalbimdeki şehir İstanbul. Çünkü sihirli ve çok güzel şehir. Yeniden sizlere, bu zor günlerde yaptığınız yardım ve desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İtalya Türklere minnettar. Bizim gibi olmayın. Lütfen siz de evde kalın. Bu düşmanı hep birlikte yenelim. Her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Lütfen Türkiye evde kal."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ernest Gabrielle Scrocchi'nin DHA'ya açıklamaları


Türkiye, İtalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:02 Kaynak: DHA

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