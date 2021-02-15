Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ'lı olduğu belirlendi - Son Dakika

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ'lı olduğu belirlendi

15.02.2021 13:33
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ'lı olduğu belirlendi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ mensubu terörist olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ mensubu terörist olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Zelanda, Türkiye, Suriye, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ'lı olduğu belirlendi - Son Dakika


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