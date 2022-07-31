"Karkamış ilçemizde sınırı geçmeye çalışan 7 kişi, birliklerimiz tarafından yakalanmıştır. Sınırımızda, duvara ilaveten 4 farklı koruma önlemi daha bulunmaktadır. Sınır hattımızın tamamı aydınlatılmış, gözetleme kulesi ve elektronik imkanlarla 7/24 takip edilmektedir. Rahat olun."

Kaynak: AA

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

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