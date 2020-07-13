Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 6 kişi yakalandı

Kilis'te bir eve yapılan operasyonda, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlenen yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.

Kilis'te bir eve yapılan operasyonda, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlenen yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnnaplı Kütah Mahallesi'nde Suriye uyruklu H.Z. ile M.C.A.'nın evine operasyon düzenledi. Evde kalan 6 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldikleri belirlendi. B.E.M., A.E.T., M.S., K.E.Y., F.E.O. ile R.E.Y. yakalandı. 6 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. Ev sahipleri H.Z. ile M.C.A. hakkında soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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