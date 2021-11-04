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İstanbul ve Zonguldak'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul ve Zonguldak'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 şüpheli yakalandı

04.11.2021 08:54

Farklı ülkelerden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kişilerin, yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren şebekeye yönelik İstanbul ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonla 6 şüpheli yakalandı.

Farklı ülkelerden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kişilerin, yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren şebekeye yönelik İstanbul ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonla 6 şüpheli yakalandı. Önceki gün gerçekleştirilen baskınlarda 8'i çocuk olmak üzere 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce bir çok polisiye soruşturmadan geçirilen bir kaçakçılık şebekesinin, yine farklı ülkelerden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kişileri, yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştirmeye devam ettiklerini tespit etti.

Göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 2 Kasım'da İstanbul ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda şebeke üyesi 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, "Şok Evi" olarak tabir edilen ve yaşam koşullarına elverişli olmayan antihijyenik 3 farklı adreste gerçekleştirilen kontrolde, aralarında 8 çocuk ile birlikte toplam 43 yabancı uyruklu göçmen kurtarıldı. Baskınlarda, düzensiz göçmenlerin sınır illerine sevkinde kullanılan 7 minibüse de el konuldu. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı 6 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Öte yandan aynı göçmen kaçakçılarına daha önce de pek çok operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz 17 Mart'tan bu yana göçmen kaçakçılığı yapan söz konusu şebekeye karşı farklı tarihlerde yapılan 7 ayrı operasyonda 13 şüpheli şahıs yakalanmıştı. Bu operasyonlarda 62 yabancı uyruklu düzensiz göçmen kurtarılmıştı. O tarihlerde yakalanarak adli makamlara sevk edilen 13 şüphelinin 5'i tutuklanmıştı. - İSTANBUL

İstanbul ve Zonguldak'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 şüpheli yakalandı
İstanbul ve Zonguldak'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 şüpheli yakalandı
İstanbul ve Zonguldak'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 şüpheli yakalandı
İstanbul ve Zonguldak'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 şüpheli yakalandı

Zonguldak, İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul ve Zonguldak'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul ve Zonguldak'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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