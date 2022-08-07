226 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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226 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

07.08.2022 17:23
226 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giren 226 Afganistan uyruklu göçmen, Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a götürüldü.

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giren 226 Afganistan uyruklu göçmen, Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a götürüldü. Kaçak göçmenler buradan charter seferle ülkelerine gönderildi.

Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda yasa dışı yollardan giren göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor. Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ndeki 226 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler İl Jandarma Komutanlığı ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 226 göçmen, İstanbul'dan öğleden sonra charter seferle ülkelerine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Pehlivanköy, Afganistan, Türkiye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 226 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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