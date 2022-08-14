Türkiye 'ye farklı tarihlerde, yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenler, işlemleri sonrası ülkelerine gönderiliyor. Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ndeki 227 Afganistan uyruklu kaçak göçmen de sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde otobüslerle İstanbul Havalimanı 'na götürüldü. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 227 göçmen, öğle saatlerinde charter seferi ile ülkelerine gönderildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 227 AFGAN GÖÇMEN DAHA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika

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