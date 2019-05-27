Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 7 Afganlı yakalandı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 7 Afganlı yakalandı

59 dakika önce

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye'ye yasadışı yollarla giren Afgan uyruklu 7 kişi yakalandı.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 7 Afganlı yakalandı, System.String[]
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye'ye yasadışı yollarla giren Afgan uyruklu 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp Sarıyazı mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında bir araç içerisinde yapılan aramada Türkiye'ye yasadışı yollarla giren Afganistan uyruklu 7 kişi yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalanan Afgan uyruklu 7 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olaya karışan 2 kişi ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:01 Kaynak: İHA
Nevşehir, Jandarma, Türkiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor Rüyasında Define Gören Vatandaş, Bahçesini Kazdırdı Salep Soğanı Toplayan 4 Kişiye 240 Bin Lira Ceza Kesildi Ümit Karan: Türkiye'den Gelen Teklifler Var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 16:00:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 7 Afganlı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]