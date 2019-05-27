Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 7 Afganlı yakalandı
59 dakika önce
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye'ye yasadışı yollarla giren Afgan uyruklu 7 kişi yakalandı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:01 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye
'ye yasadışı yollarla giren Afgan uyruklu 7 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp
Sarıyazı mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında bir araç içerisinde yapılan aramada Türkiye'ye yasadışı yollarla giren Afganistan
uyruklu 7 kişi yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalanan Afgan uyruklu 7 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edilirken, olaya karışan 2 kişi ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Türkiye'nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor
Rüyasında Define Gören Vatandaş, Bahçesini Kazdırdı
Salep Soğanı Toplayan 4 Kişiye 240 Bin Lira Ceza Kesildi
Ümit Karan: Türkiye'den Gelen Teklifler Var