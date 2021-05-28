Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 8 kişi yakalandı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay/ Narlıca'daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi" denildi.