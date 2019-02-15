Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye yatırım artışında lider İtalya

Türkiye'ye yatırım artışında lider İtalya

1 saat önce

Türkiye'ye yatırımı en çok artan ülke İtalya oldu; bu ülkeden yatırımlar 381 milyon dolar arttı.

Türkiye'ye yatırım artışında lider İtalya, System.String[]
Türkiye'ye yatırımı en çok artan ülke İtalya oldu; bu ülkeden yatırımlar 381 milyon dolar arttı. Türkiye'ye doğrudan yatırımların lideri Hollanda'dan girişler ise tam 894 milyon dolar azaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:25 

Hollanda, İtalya, Türkiye, Ekonomi
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