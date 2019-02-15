Türkiye'ye yatırım artışında lider İtalya
1 saat önce
Türkiye'ye yatırımı en çok artan ülke İtalya oldu; bu ülkeden yatırımlar 381 milyon dolar arttı.
Türkiye
'ye yatırımı en çok artan ülke İtalya
oldu; bu ülkeden yatırımlar 381 milyon dolar arttı. Türkiye'ye doğrudan yatırımların lideri Hollanda
'dan girişler ise tam 894 milyon dolar azaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:25
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