'Türkiye'ye Yatırım İçin Büyük İlgi Var"
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İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarına katılan Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan iş adamı Cüneyt Zapsu'nun bakanların onuruna yemek verdi.
İsviçre
'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarına katılan Ekonomi ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
iş adamı Cüneyt Zapsu
'nun bakanların onuruna yemek verdi. Çok sayıda yerli ve yabancı iş insanlarının katıldığı yemekte Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk ekonomisi ve Türkiye
'deki yatırım imkanları hakkında bilgi verdi. Yatırım için Türkiye'nin önemli ülke olduğunu belirterek Davos toplantılarında çok sayıda doğrudan yatırımcıyla görüştüklerini ve Türkiye'ye ilginin yoğun olduğunu belirtti.
(Mehmet Koca/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:12 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak, 'Türkiye'ye Yatırım İçin Büyük İlgi Var'
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