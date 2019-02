Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, tüm yerli ve yabancı yatırımcıları organize sanayi bölgelerine (OSB) yatırıma davet ederek, " Türkiye 'ye yatırım yapan herkes kazanır" dedi. İstanbul 'da düzenlenen 22. Avrasya Ekonomisi Zirvesi'nde konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak, gerek yatırımcıların önünün açılması, gerekse Türkiye'nin OSB tecrübesinin başka ülkelere aktarılması konusunda her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını belirtti.Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin en başarılı sanayi üretim politikası olduğunun altını çizerek, "Bu organize sanayi bölgelerinin her biri bizim gözbebeğimiz. Tüm uluslararası yatırımcıları organize sanayi bölgelerimize yatırım yapmaya davet ediyorum. Gelin Türkiye'ye ve OSB'lerimize yatırım yapın." şeklinde konuştu.Organize sanayi bölgelerinin başarılarıyla Türk sanayisinin son 60 yılına damga vurduğunu aktaran Kütükcü, şöyle devam etti."Bugün Türkiye Avrupa 'nın 6., dünyanın 17. büyük ekonomisi. İtalya ile Çin arasındaki en büyük sanayi ülkesiyiz. Bölgemizin en girişimci, en üretken ülkesiyiz. Türkiye'nin bu başarısında organize sanayi bölgelerimizin payı çok büyük. Biz artık Türkiye'nin OSB tecrübesini dünyaya ihraç eder hale geldik. Ayrıca ülke olarak artık yurt dışında OSB kurma faaliyetleri de yürütüyoruz. Bu konuda da her türlü bilgi desteğini sağlamaya ve destek vermeye hazırız"Zirveye, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Azerbaycan Slovenya gibi 37 ülkeden yatırımcı ve üst düzey isimler katıldı.