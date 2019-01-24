Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye Yatırım Yapanlar Hiçbir Zaman Kaybetmedi

Türkiye'ye Yatırım Yapanlar Hiçbir Zaman Kaybetmedi

1 saat önce

BELÇİKA'nın ve aynı zamanda Avrupa'nın da başkenti olan Brüksel'de konuşan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa'da yaşayan Türk asıllı vatandaşlarının sandığa gitmesini arzu ettiklerini belirterak "Vatandaşlarımızın siyasi hayata katılmaları aynı...

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BELÇİKA'nın ve aynı zamanda Avrupa'nın da başkenti olan Brüksel'de konuşan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa'da yaşayan Türk asıllı vatandaşlarının sandığa gitmesini arzu ettiklerini belirterak "Vatandaşlarımızın siyasi hayata katılmaları aynı zamanda uyum açısından da önemli. Bizim genel politikamız vatandaşımızın asimile olmadan yaşadığı topluma uyum sağlaması" dedi. Avrupa'daki gençlere eğitim çağrısı yapan Yılmaz, "Gençlerimizin mutlaka iyi eğitim görmesi gerek. Hem ana dillerini iyi bilmeli hem içinde yaşadıkları ülkenin dilini iyi öğrenmeliler. Yüksek öğretimde özellikle nitelikli alanlarda daha fazla gencimizin yetiştiğini görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA VE TÜRKİYE'NİN ÇIKARI ORTAK

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri açısından 2019 yılında, 2017 ve 2018'e göre daha olumlu bir perspektife sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye bugün daha güçlü bir konumda. Bu dönemde AB ile olumlu bir gündem oluşturmak istiyoruz. Hem üye ülkelerle hem AB kurumlarıyla çeşitli vesilelerle bir araya geliyoruz. Temel mesajımız şu: 'Avrupa ve Türkiye ortak çıkarlara sahip'. Daha güçlü, istikrarlı, müreffeh ve demokratik bir Türkiye, Avrupa'nın da lehine. Aynı şekilde daha müreffeh, gelişen ve güçlü bir Avrupa da Türkiye'nin lehine" diye konuştu.

HER KONUDA GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYORUZ

Türkiye'ye uluslararası anlamda daha fazla yatırım çekebilmek için çeşitli çalışmalar yapıldığını da aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'ye yatırım yapanlar hiçbir zaman kaybetmedi. Türkiye dinamik, genç, gelişen, gelecek vadeden bir ülke ve 21. yüzyılın yükselen ekonomilerinden biri. Geçici finansal piyasalarımızda bazı sıkıntılar yaşandı ama onları da belli bir yere getirmiş durumdayız. Türk ekonomisini daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Ekonomimizi de demokrasimizi de güçlendirmeye devam ediyoruz." 

Cevdet Yılmaz, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Brüksel temsilciliğinde de konuşma yaptı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:20 

Türkiye, Brüksel, Cevdet Yılmaz, Avrupa, Güncel
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