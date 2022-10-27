Anıtkabir'i ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Özel Defter'e yazdığı not dikkat çekti - Son Dakika
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Anıtkabir'i ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Özel Defter'e yazdığı not dikkat çekti

27.10.2022 15:58

Anıtkabir'i ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Özel Defter'i imzalarken Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta sulh cihanda sulh" sözüne atıfta bulunarak, "Onun anısına yurtlarımıza, bölgemize ve dünyaya barış ve refah getirmek için birlikte çalışalım" yazdı.

Beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Gantz, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Gantz, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Gantz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözüne atıfta bulunarak deftere şunları yazdı; "Atatürk bu bilgeliği söyledikten yıllar, yıllar sonra İsrail halkı için, ortak uluslarla ve ulusumuz içinde, 'bize ve aramızdakilere barış' diye dua ederek, Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na küçük bir not bırakmıştım. Bu ruhla, Türkiye'nin 99. Milli Günü'nün hemen öncesinde, Cumhuriyetin kahramanını anarak Türkiye'ye tarihi ziyaretime başlamaktan onur ve kıvanç duyuyorum. Onun anısına, yurtlarımıza, bölgemize ve dünyaya barış ve refah getirmek için birlikte çalışalım."

MANGAYI "MERHABA ASKER" DİYE SELAMLADI

İsrail Savunma Bakanı Gantz, daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Akar, resmi ziyarette bulunan Gantz'i, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan Gantz, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Akar ve Bakan Gantz'in baş başa görüşmesinin ardından, iki bakanın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmeye geçildi.

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Son Dakika Güncel Anıtkabir'i ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Özel Defter'e yazdığı not dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anıtkabir'i ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Özel Defter'e yazdığı not dikkat çekti - Son Dakika
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