Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak'tan Kabotaj Bayramı mesajı

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akdurak, denize gönül vermiş nesiller yetiştiren yelkencilerin, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladığı mesajında şunları ifade etti:

"19 Nisan 1926 tarihinde TBMM'de kabul edilen ve 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, yabancı devletlerin denizlerimizdeki ticaret hakimiyetlerine son verip, bizlere nesiller boyu denizlerimize sahip çıkmanın haklı gururunu yaşatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Milleti'ne en büyük armağanlarından birisi olan Kabotaj Kanunu bir anlamda Kurtuluş Savaşı'nın denizlerdeki zaferidir."