Son Dakika Haberleri: Türkiye, yelkende 2021 Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na talip oldu
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Türkiye, yelkende 2021 Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na talip oldu

35 dakika önce

Türkiye, 2021 Optimist Avrupa ve Dünya Şampiyonası ev sahipliğine aday oldu.

Türkiye, yelkende 2021 Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na talip oldu, System.String[]
Türkiye, 2021 Optimist Avrupa ve Dünya Şampiyonası ev sahipliğine aday oldu.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 2021 yılında düzenlenecek Optimist sınıfının Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirmek için ev sahipliğine adaylık başvurusunda bulundu.
2021 Optimist Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için Türkiye'nin yanı sıra Cadiz (İspanya) aday olurken, Dünya Şampiyonası rakip adayları arasında ise Qindao (Çin), Liepaja (Letonya) ve Nayarit (Meksika) yer alıyor.
Yarışlara ev sahibi olacak ülkeler, 6-16 Temmuz 2019 tarihlerinde Antigua ve Barbuda'da gerçekleşecek 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda yapılacak tanıtım sunumlarının ardından genel kurul oylamasıyla belirlenecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:09 Kaynak: AA
Muğla, Avrupa, Türkiye, Dünya Şampiyonası, Spor
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